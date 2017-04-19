Росберг продал гоночный комбинезон за 45 000 евро и пожертвовал их детям Буркина-Фасо
Действующий чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Нико Росберг заработал немалые деньги на продаже своего гоночного комбинезона.
wow 45,000 € for my overall at auction.thx so much anonymous. proceeds go to princesse charlene foundation to support kids in burkina faso pic.twitter.com/OAIJlwtvgb— Nico Rosberg (@nico_rosberg) 18 апреля 2017 г.
Комбинезон команды «Мерседес» с автографом немецкого гонщика ушел с молотка за 45 тысяч евро.
«Спасибо анонимному покупателю. Деньги пойдут в фонд поддержки детей в Буркина-Фасо», - написал спортсмен в своем твиттере.
Напомним, Нико Росберг объявил о завершении карьеры по завершении сезона 2016 года.
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