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Сборная России сыграет со Швейцарией без Кучерова и Василевского

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ближайший резерв национальной команды - олимпийская сборная России - продолжает подготовку к чемпионату мира.

На две игры Еврочелленджа против сборной Швейцарии команда отправится в следующем составе:

Вратари: Илья Сорокин, Андрей Кареев, Эмиль Гарипов.

Защитники: Богдан Киселевич, Владислав Гавриков, Захар Арзамасцев, Игорь Ожиганов, Михаил Науменков, Андрей Миронов, Максим Чудинов, Иван Проворов, Илья Любушкин.

Нападающие: Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Максим Мамин, Андрей Светлаков, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Бурдасов, Анатолий Голышев, Владимир Ткачев, Роман Любимов, Владислав Наместников.

Вратарь Андрей Василевский, защитники Артем Блажиевский, Ярослав Дыбленко, а также нападающие Егор Коршков, Павел Красковский и Кирилл Капризов останутся в УТЦ «Новогорск», где продолжат подготовку к заключительному этапу Евротура.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров прибудет в расположение сборной 24 апреля.

Тренеры команды – Олег Браташ и Игорь Никитин. 

Матчи состоятся 21 апреля в 21.15 и 22 апреля в 18.45 по московскому времени. Трансляцию обоих игр проведет телеканал «Матч ТВ».

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