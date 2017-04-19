«Урал» начал сотрудничать с компанией-спонсором «Автомобилиста»
«Урал» объявил о начале сотрудничества с «Сима-ленд», одной из крупнейших оптово-розничных компаний России, сообщает Znak.com.
«Партнерские отношения футбольного клуба «Урал» и компании рассчитаны на длительный срок и предполагают многоплановое сотрудничество, - отметили в «Урале». - Логотипы компании «Сима-ленд» впервые появились на игровой форме ФК «Урал» в матче против «Томи», а баннеры компании будут размещаться на рекламных носителях домашнего стадиона. Кроме того, футболисты «Урала» будут активно привлекаться к участию в популяризации спорта в рамках совместных мероприятиях клуба и компании «Сима-ленд».
Осенью прошлого года «Сима-ленд» стал новым спонсором хоккейного клуба «Автомобилист».
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