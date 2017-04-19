Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Барселона- : -Ювентус
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Футбол  Монако- : -Боруссия
Хоккей  Торонто- : -Вашингтон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Урал» начал сотрудничать с компанией-спонсором «Автомобилиста»

Источник:  Znak.comКомментарии

«Урал» объявил о начале сотрудничества с «Сима-ленд», одной из крупнейших оптово-розничных компаний России, сообщает Znak.com.

«Партнерские отношения футбольного клуба «Урал» и компании рассчитаны на длительный срок и предполагают многоплановое сотрудничество, - отметили в «Урале». - Логотипы компании «Сима-ленд» впервые появились на игровой форме ФК «Урал» в матче против «Томи», а баннеры компании будут размещаться на рекламных носителях домашнего стадиона. Кроме того, футболисты «Урала» будут активно привлекаться к участию в популяризации спорта в рамках совместных мероприятиях клуба и компании «Сима-ленд».

Осенью прошлого года «Сима-ленд» стал новым спонсором хоккейного клуба «Автомобилист».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Ильин: Матч «Урала» с «Зенитом» во многом будет напоминать кубковыйНападающий «Урала» Владимир Ильин поделился ожиданиями от гостевой встречи с «Зенитом» в 24-м туре чемпионата России.Вилков рассудит «Ростов» и «Спартак», Безбородов – «Уфу» и ЦСКАНазначены арбитры и инспекторы на матчи 24-го тура премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.«Зенит» - «Урал». Город пустит бесплатные автобусы до нового стадиона в день матча22 апреля посетители матча 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал» смогут воспользоваться бесплатными автобусами до стадиона «Санкт-Петербург».Владимир Ильин: Смотрю на сборную России и понимаю, что могу там играть и забиватьФорвард «Урала» Владимир Ильин высказался о своих перспективах в сборной России.ФИФА: Стадион в Петербурге выглядит великолепноФИФА в своем аккаунте в твиттере опубликовала фотографию стадиона «Санкт-Петербург арена».Чисамба Лунгу в образе Буйнова спел «В городе Сочи темные ночи» (видео)Чисамба Лунгу в образе Буйнова спел «В городе Сочи темные ночи» (видео)Замбийский полузащитник «Урала» Чисамба Лунгу приглашает всех болельщиков на финал Кубка России против «Локомотива».Владимир Крикунов: Через два года «Автомобилист» составит серьезную конкуренцию ведущим клубам КХЛГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов в интервью «Советскому Спорту» рассказал, кто в скором будущем сможет посоперничать со СКА.«Урал» организует для болельщиков чартер в Сочи на финал Кубка России«Урал» организует чартерный рейс из Екатеринбурга в Сочи для своих болельщиков 2 мая, в день финала Кубка России, сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.Александр Тарханов: Нужно уметь играть с командами, которые ниже нас рангомГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов после победы над «Томью» ответил на вопросы журналистов, отмечает наш корреспондент Данил Паливода.Зачем Петракову другой состав? Как «Урал» обыграл «Томь»Зачем Петракову другой состав? Как «Урал» обыграл «Томь»Валерий Петраков после матча с «Рубином» (2:2) расстроенно заметил: «Будь состав немножко другой, наверное, играли бы в другой футбол».Валерий Петраков: Сегодня мы выглядели достойноГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков после поражения от «Урала» (0:1) прокомментировал ход игры, отмечает наш корреспондент Данил Паливода.Александр Тарханов: Мы долго не могли вскрыть оборону соперникаГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу над «Томью» (1:0) в матче 23-го тура чемпионата России.Валерий Петраков: Игрой я удовлетворен и ребят за этот матч поблагодарилГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от «Урала» (0:1) в матче 23-го тура чемпионата России«Урал» с минимальным счетом обыграл «Томь»В матче 23-го тура чемпионата России «Урал» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Томь» (1:0).«Урал» - «Томь» - 1:0. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 23-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Томью».Президент «Урала» отказался станцевать в костюме шмеля или майонеза в случае победы в Кубке РоссииПрезидент «Урала» Григорий Иванов не поддержал идею болельщика, предложившего ему станцевать в костюме шмеля или майонеза в случае победы команды в Кубке России.Пестунов перейдет из «Трактора» в «Автомобилист»Форвард «Трактора» Дмитрий Пестунов продолжит карьеру в «Автомобилисте», сообщает «Р-Спорт».«Зенит» начал продажу билетов на первый матч на новом стадионе, на игре с «Уралом» будет не более 20500 зрителей«Зенит» начинает реализацию билетов на матч премьер-лиги против «Урала».Александр Тарханов: Нам без разницы, когда финалАлександр Тарханов: Нам без разницы, когда финалГлавный тренер «Урала» рассказал «Советскому спорту» о лучшем нападающем весны Владимире Ильине и о подготовке к финалу Кубка России.Александр Тарханов: Ильин в начале пути, он хочет в сборной игратьГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о прогрессе нападающего Владимира Ильина.
Футбол
Жозе Моуринью: Ромеро сыграет в воротах против «Андерлехта»
Футбол
Защитник «Спартака» Маурисио может перейти в «Зенит» или «Ростов»
Футбол
Василий Уткин: Не замечаю мысли в игре «Спартака». Лидерство команды характеризует текущий чемпионат
Футбол
Букмекеры высоко оценили шансы Месси отличиться в матче с «Ювентусом»
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Автомобилист
Автомобилисткалендарьстатистика