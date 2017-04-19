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Букмекеры по-прежнему считают «Вашингтон» фаворитом серии с «Торонто»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы обновили котировки на исход серии первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Торонто».

По мнению экспертов, наиболее вероятно, что команда Александра Овечкина одолеет соперника со счетом 4-3 и выйдет в следующую стадию. Поставить на этот вариант можно за 2,90.

Для тех, кто верит, что «столичные» больше не уступят «кленовым листьям» и выиграют серию со счетом 4-2, предлагается коэффициент 3,40.

Если же «Торонто» сенсационно выбьет «Вашингтон» из плей-офф, то, как полагают букмекеры, скорее всего сделает это со счетом 4-2. Этот исход идет за 5,00.

Напомним, после трех матчей канадский клуб ведет 2-1. Четвертая встреча пройдет предстоящей ночью в Торонто.

Матч

Торонто - Вашингтон

Место и дата

20 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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