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Китайских клубов в КХЛ станет больше

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко не исключил появления в КХЛ новых клубов из Китая.

- У нас громадье планов по взаимодействию с Китаем – с потенциально самым большим рынком в мире. Лига намерена играть серьезную роль на территории Китая и намерена оказывать необходимую методологическую поддержку для того, чтобы хоккей в Китае развивался. Мы не исключаем появления каких-то новых клубов или новых возможных моментов сотрудничества КХЛ и Китая.

Напомним, что в сезоне-2016/17 в чемпионате КХЛ дебютировал китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», долю в котором имеет председатель совета директоров лиги и президент питерского клуба СКА Геннадий Тимченко. Команда, в составе которой всего два китайских хоккеиста, дошла до первого раунда плей-офф.

- Думаю, никто не ожидал, что новичок сразу выйдет в плей-офф. Поэтому стоит их отметить - эта команда с нуля показала очень сильный уровень, и мы надеемся, что они сохранят такой темп, - отметил Чернышенко.

В сезоне-2016/17 в чемпионате КХЛ, помимо клуба «Куньлунь», принимали участие помимо российских клубов белорусское и латвийское «Динамо», «Йокерит» из Финляндии, «Медвешчак» из Хорватии и словацкий «Слован».

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