Тренерский штаб сборной России огласил список игроков, вызванных для подготовки к ЧМ
Тренерский штаб национальной сборной России назвал список хоккеистов, которые были вызваны для подготовки к чемпионату мира.
Вратари: Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Игорь Шестеркин (СКА);
Защитники: Алексей Береглазов, Виктор Антипин (оба – «Металлург» Мг), Антон Белов, Артем Зуб, Андрей Зубарев (все – СКА);
Нападающие: Сергей Плотников, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Никита Гусев (все – СКА), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Артемий Панарин («Чикаго»)
Помимо вызванных хоккеистов, в состав национальной команды вольется часть игроков олимпийской сборной, закончившей выступление в Еврочеллендже.
Добавим, что 81-й чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая 2017 года в Париже (Франция) и Кельне (Германия).
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