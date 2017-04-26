Сергей Кирьяков: Игру с «Крыльями» вытянули на жилах Дмитрий Аполоник 26 апреля 2017, 22:12 «Советский спорт» Источник:

После матча «Арсенал» - «Крылья Советов» (2:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков поблагодарил футболистов своей команды за самоотдачу.



- Мы в непростой ситуации. Команда бьется, выкладывается, но не всё получается. Сегодня в первые десять минут ребята были немного скованны, потому что ситуация давит на всех, в том числе и на меня. Но ребята молодцы, выложились на сто процентов и даже больше, я их поблагодарил. Игру вытянули на жилах, при этом показывали неплохой футбол, особенно во втором тайме, когда заставляли «Крылья» бегать без мяча.



Во втором тайме соперник перешел на навал и пытался с помощью высокорослых форвардов навязать борьбу и давление, но у нас работала хорошо страховка. Очень важен был подбор перед зоной защиты, с чем Боурчану, Думбия и Бурмистров неплохо справлялись. Все сегодня молодцы, могу выделить всю команду. Шевченко впереди бился, Расич, Максимов забил, как говорят, чистый гол, который не засчитали.



Спасибо всем, кто пришел сегодня на стадион.

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