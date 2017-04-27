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Игорь Шестеркин: Не буду первым в сборной при Василевском? Поживем - увидим

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вратарь олимпийской сборной России и СКА Игорь Шестеркин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о выходных после выигрыша Кубка Гагарина и о планах на чемпионат мира.

- Как провели выходные?
- Съездил домой, повидался с родными.

- Мы следили в социальных сетях за тем, как вы отмечали чемпионство СКА. Что запомнилось больше всего?
- Познакомился и пообщался с рэпером L'One.

- Он больше баскетбол любит.
- Приобщали его к хоккею.

- Есть уже понимание, едете ли вы на чемпионат мира?
- Пока еще ничего не решили, надо будет дальше проявлять себя.

- В сборную вызвали Андрея Василевского. Понимаете, что первым не будете?
- Поживем - увидим, - сказал Шестеркин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА стал обладателем Кубка Гагарина-2017, в финале одолев магнитогорский «Металлург». Счет в серии - 4-1. Шестеркин провел в плей-офф пять матчей, в которых пропустил семь шайб.

Чемпионат мира по хоккею-2017 пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

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