Олег Знарок: У нас проблема со вбрасываниями
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тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной
Швеции в первом туре Чешских игр. Напомним, что его команда уступила в
овертайме (3:4 ОТ).
«Не сказал бы, что сил не хватило, просто получили два ненужных удаления. А так игра неплохая с нашей стороны. Идет подготовка к чемпионату мира. Проанализируем, сделаем выводы. Если пропустили в меньшинстве, значит, пока в нем играем не очень.
У нас проблема со вбрасываниями. Если выигрывать вбрасывания, половины ошибок не было бы. Если не будем выигрывать, придется обороняться», - цитирует Знарка «Р-Спорт».
Основное время завершилось со счетом 3:3. В составе команды Олега Знарка отличились Сергей Мозякин (дважды) и Виктор Антипин, у шведов - Элиас Хиндхольм, Джон Клингберг, Виктор Раск и Габриэль Ландеског, забросивший решающую шайбу в овертайме.
В следующем матче россияне в субботу сыграют с финнами, а шведы в тот же день встретятся с чехами.
Матч
Швеция - Россия - 4:3 О.Т. (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Мозякин 7:11 (0:1). Антипин 17:34 (0:2). Линдхольм (Розен), 26:45 (1:2). Мозякин (Ткачёв), 30:16 (1:3 - бол.). Клингберг Д. (Ландеског), 43:10 (2:3 - бол.). Раск (Строльман), 50:30 (3:3 - бол.). Ландеског 64:08 (4:3).
Место и дата
27 апреля 19:30, , Онлайн-трансляция