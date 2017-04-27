Олег Знарок: У нас проблема со вбрасываниями

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции в первом туре Чешских игр. Напомним, что его команда уступила в овертайме (3:4 ОТ).

«Не сказал бы, что сил не хватило, просто получили два ненужных удаления. А так игра неплохая с нашей стороны. Идет подготовка к чемпионату мира. Проанализируем, сделаем выводы. Если пропустили в меньшинстве, значит, пока в нем играем не очень.

У нас проблема со вбрасываниями. Если выигрывать вбрасывания, половины ошибок не было бы. Если не будем выигрывать, придется обороняться», - цитирует Знарка «Р-Спорт».

Основное время завершилось со счетом 3:3. В составе команды Олега Знарка отличились Сергей Мозякин (дважды) и Виктор Антипин, у шведов - Элиас Хиндхольм, Джон Клингберг, Виктор Раск и Габриэль Ландеског, забросивший решающую шайбу в овертайме.

В следующем матче россияне в субботу сыграют с финнами, а шведы в тот же день встретятся с чехами.