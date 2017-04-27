Андрей Василевский: Играли нормально, но меньшинство нужно подтянуть
Голкипер
сборной России Андрей Василевский поделился впечатлениями после матча против
сборной Швеции в первом туре Чешских игр. Напомним, что его команда уступила в
овертайме (3:4 ОТ).
«Играли нормально. Все-таки они (шведы) тоже не новички, приехало играть больше половины команды игроков из НХЛ. Хорошо подправили (шайбу) в первом и третьем голе, второй тоже хорошо попали. В целом мы хорошо играли, особенно первую половину матча. Во второй части немного сдали. Нужно меньшинство подтянуть», - цитирует Василевского «Р-Спорт».
Основное время завершилось со счетом 3:3. В составе команды Олега Знарка отличились Сергей Мозякин (дважды) и Виктор Антипин, у шведов - Элиас Хиндхольм, Джон Клингберг, Виктор Раск и Габриэль Ландеског, забросивший решающую шайбу в овертайме.
В следующем матче россияне в
субботу сыграют с финнами, а шведы в тот же день встретятся с чехами.