Андрей Василевский: Играли нормально, но меньшинство нужно подтянуть

Голкипер сборной России Андрей Василевский поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции в первом туре Чешских игр. Напомним, что его команда уступила в овертайме (3:4 ОТ).

«Играли нормально. Все-таки они (шведы) тоже не новички, приехало играть больше половины команды игроков из НХЛ. Хорошо подправили (шайбу) в первом и третьем голе, второй тоже хорошо попали. В целом мы хорошо играли, особенно первую половину матча. Во второй части немного сдали. Нужно меньшинство подтянуть», - цитирует Василевского «Р-Спорт».

Основное время завершилось со счетом 3:3. В составе команды Олега Знарка отличились Сергей Мозякин (дважды) и Виктор Антипин, у шведов - Элиас Хиндхольм, Джон Клингберг, Виктор Раск и Габриэль Ландеског, забросивший решающую шайбу в овертайме.

В следующем матче россияне в субботу сыграют с финнами, а шведы в тот же день встретятся с чехами.