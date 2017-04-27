Валерий Ничушкин: Мы провели два очень хороших периода, но подвели удаления
Форвард сборной России Валерий Ничушкин поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции в первом туре Чешских игр. Напомним, что его команда уступила в овертайме (3:4 ОТ).
«Хорошая игра, никто не хотел уступать, мы неплохо выглядели. - Мы провели очень хорошие два первых периода, но подвели удаления и игра в меньшинстве. Видите, как вышло: в большинстве забили, в меньшинстве пропустили. Надо работать над игрой в неравных составах, чтобы на чемпионате мира не допускать столько ошибок», - цитирует Ничушкина «Р-Спорт».
Основное
время завершилось со счетом 3:3. В составе команды Олега Знарка отличились
Сергей Мозякин (дважды) и Виктор Антипин, у шведов - Элиас Хиндхольм, Джон
Клингберг, Виктор Раск и Габриэль Ландеског, забросивший решающую шайбу в
овертайме.
В следующем матче россияне в субботу сыграют с финнами, а шведы в тот же день встретятся с чехами.
Матч
Швеция - Россия - 4:3 О.Т. (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Мозякин 7:11 (0:1). Антипин 17:34 (0:2). Линдхольм (Розен), 26:45 (1:2). Мозякин (Ткачёв), 30:16 (1:3 - бол.). Клингберг Д. (Ландеског), 43:10 (2:3 - бол.). Раск (Строльман), 50:30 (3:3 - бол.). Ландеског 64:08 (4:3).
Место и дата
27 апреля 19:30, , Онлайн-трансляция