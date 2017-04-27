Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон- : -Питтсбург
Футбол  Аталанта- : -Ювентус
Футбол  Байер- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Ничушкин: Мы провели два очень хороших периода, но подвели удаления

Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард сборной России Валерий Ничушкин поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции в первом туре Чешских игр. Напомним, что его команда уступила в овертайме (3:4 ОТ).

«Хорошая игра, никто не хотел уступать, мы неплохо выглядели. - Мы провели очень хорошие два первых периода, но подвели удаления и игра в меньшинстве. Видите, как вышло: в большинстве забили, в меньшинстве пропустили. Надо работать над игрой в неравных составах, чтобы на чемпионате мира не допускать столько ошибок», - цитирует Ничушкина «Р-Спорт».

Основное время завершилось со счетом 3:3. В составе команды Олега Знарка отличились Сергей Мозякин (дважды) и Виктор Антипин, у шведов - Элиас Хиндхольм, Джон Клингберг, Виктор Раск и Габриэль Ландеског, забросивший решающую шайбу в овертайме.

В следующем матче россияне в субботу сыграют с финнами, а шведы в тот же день встретятся с чехами.

Матч

Швеция - Россия - 4:3 О.Т. (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)

Голы:

Мозякин 7:11 (0:1). Антипин 17:34 (0:2). Линдхольм (Розен), 26:45 (1:2). Мозякин (Ткачёв), 30:16 (1:3 - бол.). Клингберг Д. (Ландеског), 43:10 (2:3 - бол.). Раск (Строльман), 50:30 (3:3 - бол.). Ландеског 64:08 (4:3).

Место и дата

27 апреля 19:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Василевский: Играли нормально, но меньшинство нужно подтянутьГолкипер сборной России Андрей Василевский поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции в первом туре Чешских игр. Напомним, что его команда уступила в овертайме (3:4 ОТ).Олег Знарок: У нас проблема со вбрасываниямиГлавный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции в первом туре Чешских игр. Напомним, что его команда уступила в овертайме (3:4 ОТ).Игорь Шестеркин: Не буду первым в сборной при Василевском? Поживем - увидимВратарь олимпийской сборной России и СКА Игорь Шестеркин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о выходных после выигрыша Кубка Гагарина и о планах на чемпионат мира.Борис Майоров: Россияне поражения не заслужили!Борис Майоров: Россияне поражения не заслужили!Двукратный олимпийский чемпион подвел итоги поражению сборной России (3:4 ОТ) в матче со шведами на Чешских играх.Борис Михайлов: И все-таки похвалю ТкачеваБорис Михайлов: И все-таки похвалю ТкачеваДвукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов препарирует игру сборной России.Вдохновился контрактом в НХЛ и забил за сборную. В чем польза победы России 8:2Вдохновился контрактом в НХЛ и забил за сборную. В чем польза победы России 8:2На турнире в Петербурге ненастоящие норвежцы играли с олимпийской сборной России, но интриги из этого не получилось.Сборная России внезапно упустила победу со шведами. До ЧМ – неделя (видео)Сборная России внезапно упустила победу со шведами. До ЧМ – неделя (видео)Сборная России вела 3:1 в матче со шведами, но упустила победу в овертайме. Кстати, с «Тре Крунур» наша команда проведет первую игру на ЧМ.Сборная России уступила Швеции на старте Чешских игрСборная России в Стокгольме уступила команде Швеции (3:4) в первом матче Чешских игр - заключительного этапа Еврохоккейтура.Чехия обыграла Финляндию на Чешских играхМатч этапа Еврохоккейтура между сборными Финляндии и Чехии завершился победой чешских хоккеистов. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу чехов.Швеция – Россия – 4:3 ОТ. Как это было«Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча Чешских игр в рамках Еврохоккейтура между сборными Швеции и России. Матч начнется в 19:30 по Москве.Майк Бэбкок: Мы не отпускаем Никиту Зайцева на чемпионат мира!Майк Бэбкок: Мы не отпускаем Никиту Зайцева на чемпионат мира!Корреспондент «Советского спорта» в Торонто взяла интервью у защитника «Мэйпл Лифс» Никиты Зайцева и его тренера Майка Бэбкока.Оторвет ли Знарок голову Умарка? Превью вынесенного матча Чешских игрОторвет ли Знарок голову Умарка? Превью вынесенного матча Чешских игрСегодня сборная России, досрочно ставшая победителем Евротура-2016/17, стартует на последнем этапе – Чешских играх.И что Знарку теперь раздвоиться? Есть претензия к ФХРИ что Знарку теперь раздвоиться? Есть претензия к ФХРОбозреватель «Советского спорта» недоумевает – как так вышло, что сразу две сборные России играют в четверг в одно и тоже время?Рашит Давыдов: В этом году акклиматизация Василевского прошла сложнееТренер вратарей сборной России Рашит Давыдов рассказал о том, как проходит акклиматизация голкипера российской команды Андрея Василевского.Рашит Давыдов: С первых минут матч со шведами начнет Василевскийренер вратарей сборной России Рашит Давыдов рассказал, что в матче со шведами основным вратарем будет голкипер клуба «Тампы Бэй» Андрей Василевский.Сергей Бобровский: Я уважаю тренерский штаб сборной. Все было сделано по-человеческиРоссийский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал решение тренерского штаб национальной сборной России не вызывать его для участия в чемпионате мира.Дадонов из-за травмы пропустит матч сборной России против ШвецииНападающий сборной России Евгений Дадонов пропустит матч Евротура против Швеции из-за травмы.Никита Кучеров: Был на нервах – психанул, подрался. Сам не ожидал! (видео)Никита Кучеров: Был на нервах – психанул, подрался. Сам не ожидал! (видео)Обозреватель «Советского спорта» пообщался с одной из главных звезд сборной России на чемпионате мира – Никитой Кучеровым.Барабанов тренируется во втором звене олимпийской сборной с Капризовым и ВоробьевымОлимпийская сборная России провела открытую тренировку в Петербурге.Александр Пашков: Когда теперь наигрывать Сорокина и Шестеркина?Александр Пашков: Когда теперь наигрывать Сорокина и Шестеркина?Чемпион мира и Олимпиады, бывший вратарь Александр Пашков – о составе сборной на чешский этап Евротура.
Футбол
Валерий Петраков: То, как судил Безбородов, не укладывается ни в какие рамки
Футбол
«Анжи» и «Томь» сыграли вничью, хозяева забили с трех пенальти
Футбол
Йоахим Лев: Гетце не сыграет на Кубке конфедераций
Бокс
Энтони Джошуа: Мне нужно просто успокоиться и получить удовольствие
все новости
Швеция
Швециякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Валерий Ничушкин
Валерий Ничушкинвсе новости
Еврохоккейтур
Еврохоккейтуртаблицакалендарьстатистикатексты/новости