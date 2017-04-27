Валерий Ничушкин: Мы провели два очень хороших периода, но подвели удаления

Форвард сборной России Валерий Ничушкин поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции в первом туре Чешских игр. Напомним, что его команда уступила в овертайме (3:4 ОТ).

«Хорошая игра, никто не хотел уступать, мы неплохо выглядели. - Мы провели очень хорошие два первых периода, но подвели удаления и игра в меньшинстве. Видите, как вышло: в большинстве забили, в меньшинстве пропустили. Надо работать над игрой в неравных составах, чтобы на чемпионате мира не допускать столько ошибок», - цитирует Ничушкина «Р-Спорт».

Основное время завершилось со счетом 3:3. В составе команды Олега Знарка отличились Сергей Мозякин (дважды) и Виктор Антипин, у шведов - Элиас Хиндхольм, Джон Клингберг, Виктор Раск и Габриэль Ландеског, забросивший решающую шайбу в овертайме.

В следующем матче россияне в субботу сыграют с финнами, а шведы в тот же день встретятся с чехами.