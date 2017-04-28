Харийс Витолиньш: Со шведами хорошо играли, но были оплошности

Нападающие сборной России Сергей Мозякин и Владимир Ткачев пропустят второй матч Чешских игр против сборной Финляндии. Об этом сообщил тренер национальной команды Харийс Витолиньш.

- Ничего страшного не произошло. Мы хорошо играли, но были оплошности. Голы получили на возврате на свой пятак. Во втором периоде были потери на дальней синей линии, их нужно убирать.

В целом у нас было много хороших моментов, хорошая игра и взаимопонимание, здорово двигались, подключались защитники. Много бросали, хорошо уходили в контратаки. Две шайбы в меньшинстве, они нас разыграли. Эти моменты мы уберем, - приводит слова Витолиньша ТАСС.

Напомним, что в четверг сборная России уступила команде Швеции в овертайме со счетом 3:4. Матч с финнами в рамках заключительного этапа Евротура состоится в субботу.Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

