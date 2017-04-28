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В «Адмирале» уже выплачивают отпускные

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Информация о том, что клубу из Владивостока из-за невыплат зарплаты грозит исключение из чемпионата КХЛ, не соответствует действительности. Об этом «Советскому спорту» сообщили в пресс-службе «Адмирала» со ссылкой на заместителя генерального директора клуба Камила Гаджиева.

- Задолженность не критическая, группе игроков не только закрыли долги, но и выплатили отпускные, - сообщил источник. – Вопрос об недопуске клуба к следующему чемпионату КХЛ даже не ставился.

Накануне президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что задолженности по зарплате остаются у семи клубов лиги. Как стало известно «Советскому спорту», «Сибирь» рассчиталась перед игроками только за 2016 год. За январь, февраль и март команда из Новосибирска зарплату не получила.

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