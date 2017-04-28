Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон2 : 3Питтсбург
Футбол  Локомотив (мол)1 : 3Рубин (мол)
Футбол  Анже- : -Лион
Теннис  Контавейт3:6, 4:6Шарапова
Футбол  Байер0 : 0Шальке 04
Футбол  Вильярреал- : -Спортинг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

СКА продлил контракты с Юдиным и Орловичем-Грудковым

Источник:  КХЛКомментарии

СКА продлил на два года двусторонние соглашения с защитником Дмитрием Юдиным и нападающим Денисом Орловичем-Грудковым.

Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Напомним, в сезоне-2016/17 Юдин сыграл за СКА 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, Орлович-Грудков провел 7 матчей за «Амур» и забросил одну шайбу.

В регулярном чемпионате ВХЛ на счету Юдина 10 (4+6) очков в 14 играх за «СКА-Неву», Орлович-Грудков набрал 38 (8+30) баллов в 46 матчах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Науменков прибыл в расположение сборной РоссииЗащитник ЦСКА Михаил Науменков прибыл в расположение сборной России для участия в «Чешских хоккейных играх».Игорь Шестеркин: Не буду первым в сборной при Василевском? Поживем – увидимВратарь олимпийской сборной России и СКА Игорь Шестеркин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о выходных после выигрыша Кубка Гагарина и о планах на чемпионат мира.СКА продлил контракт с ИванниковымВратарь СКА Евгений Иванников подписал односторонний контракт на один год с петербургской командой.Александр Дыбаль: «Авангард» продал СКА права на Калинина в КХЛ за адекватную ценуПредседатель совета директоров «Авангарда» Александр Дыбаль прокомментировал продажу прав на нападающего «Торонто» Сергея Калинина питерскому СКА.Вице-президент НХЛ: Возвращение Ковальчука в лигу – сложный моментВице-президент НХЛ Билл Дэйли поделился мнением о возможном возвращении нападающего СКА Ильи Ковальчука.Агент Херсли: Ведем переговоры с петербургским СКА, обсуждаем новый контрактАгент Патрика Херсли Глеб Чистяков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в швейцарский «Лугано».Защитник СКА Херсли может перейти в «Лугано»Защитник СКА Патрик Херсли может продолжить карьеру в швейцарском «Лугано», сообщает RSI.«Зенит» – второй, на Крестовском будет сборная. Главное для Петербурга за неделю«Зенит» – второй, на Крестовском будет сборная. Главное для Петербурга за неделюЧемпионство СКА, открытие нового стадиона и судейство в пользу Луческу – не все, что нужно запомнить.Александр Медведев: СКА ведет переговоры с Шипачевым и Дадоновым о новых контрактахЧлен совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что клуб ведет переговоры с нападающими Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым о новых контрактах.Ковальчук пройдет обследование в Германии в связи с травмой коленаНападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук пройдет медобследование в Германии в связи с травмой колена, сообщил ТАСС агент игрока Юрий Николаев.Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛФорвард СКА Илья Ковальчук, возможно, вновь будет играть в НХЛ. Об этом сообщает Sportsnet.Праздник в Питере, вечный Билл и спаситель «Спартака». События хоккейной неделиПраздник в Питере, вечный Билл и спаситель «Спартака». События хоккейной неделиГлавные события хоккейной недели – в дайджесте «Советского спорта».Владислав Третьяк: Разве Ковальчук в плохой форме? СКА стал чемпионом (видео)Владислав Третьяк: Разве Ковальчук в плохой форме? СКА стал чемпионом (видео)Президент ФХР и лучший хоккеист XX века дал интервью обозревателю «Советского спорта».Агент Дацюка: Слухи, что Павел завершит карьеру – абсолютная ложьАгент Дэн Милстейн, представляющий интересы нападающего СКА Павла Дацюка, опроверг информацию, что его клиент завершит карьеру из-за проблем с ногой.Дацюк опроверг слухи о желании завершить карьеруНападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры из-за травмы ноги.«Шестеркин думал: «е-мое, что это было?» Уникальные истории главного по вратарям«Шестеркин думал: «е-мое, что это было?» Уникальные истории главного по вратарямПочему Коскинен перестал сходить с ума, чему ошибки финна должны научить Шестеркина и чем ближайший чемпионат мира идеален для Василевского.Александр Медведев: Ковальчуку надо решить проблемы с коленом, после чего можно говорить о ЧМ-2017Форвард СКА Илья Ковальчук может пропустить чемпионат мира из-за травмы колена, сообщил вице-президент клуба Александр Медведев.Ненавистные чемпионы: почему болельщики не любят СКА?Ненавистные чемпионы: почему болельщики не любят СКА?Читатели «Советского спорта» продолжают поднятую на днях тему: почему болельщики самых разных команд объединяются в своей нелюбви к клубу.Валерий Каменский: Ради Олимпиады можно пожертвовать парой сезонов КХЛВице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался о конкуренции в лиге и создании в СКА базового клуба сборной России.СКА скоро пригласит игрока из «Торонто» – за 80 миллионов рублей?СКА скоро пригласит игрока из «Торонто» – за 80 миллионов рублей?Сразу несколько удивительных новостей прилетели из НХЛ в КХЛ (и обратно). Их надо срочно обсудить!
Футбол
«Зенит» – «Терек». Увеличилось количество бесплатных автобусных маршрутов до стадиона
Футбол
Виталий Мутко: Не стал бы говорить, что матч ЦСКА – «Спартак» – главный матч года
Волейбол
«Газпром» создаст в Петербурге волейбольный «Зенит»
Водное поло
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» вышел в финал Евролиги
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
Дмитрий Юдин
Дмитрий Юдинвсе новости