СКА продлил контракты с Юдиным и Орловичем-Грудковым
СКА продлил на два
года двусторонние соглашения с защитником Дмитрием Юдиным и нападающим Денисом
Орловичем-Грудковым.
Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.
Напомним, в сезоне-2016/17 Юдин сыграл за СКА 16 матчей в
регулярном чемпионате КХЛ, Орлович-Грудков провел 7 матчей за «Амур» и забросил
одну шайбу.
В регулярном чемпионате ВХЛ на счету Юдина 10 (4+6) очков в
14 играх за «СКА-Неву», Орлович-Грудков набрал 38 (8+30) баллов в 46 матчах.
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