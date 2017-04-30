Иван Данильянц: Медведева с рекордом не поздравляли
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о том, как в команде отнеслись к «сухой» серии Никиты Медведева, который сегодня установил рекорд чемпионатов России.
– Медведева не поздравляли. Эту миссию выполнили болельщики. У нас рассматриваются общекомандные дела, а личные успехи не доминируют. Рады за Никиту, но это не нужно феерично отмечать, – сказал Данильянц.
– Сегодня был матч, который удалось переломить за счет характера. Сказалось отсутствие группы игроков. Действовали осторожно, внимательно. «Амкар» из полумомента может создать опасность. С пермяками всегда тяжелые встречи. Поздравляем всех с победой. Сегодня целый ряд футболистов смог проявить себя и это радует
– Что происходит с Азмуном?
– В этих вопросах сложно разобраться. Парень старается, выкладывается. У него многое получается, а в игре не складывается. Разные обстоятельства мешают быть ему тем Азмуном, которого мы знаем. Надеюсь, у него все наладится, – сказал Данильянц.
Матч
Голы
Бухаров 57 (1:0).
Состав
Ростов: Медведев, Симич (Могилевец, 41), Навас, Кудряшов, Терентьев, Байрамян, Гацкан, Препелицэ, Нобоа, Полоз (Ерохин, 61), Азмун (Бухаров, 46)
Амкар: Хомич, Милькович (Гиголаев, 65), Конде, Зайцев, Занев, Идову, Баланович (Комолов, 58), Йовичич, Костюков, Гол, Гасилин (Шиндер, 67)
Предупреждения:
нет - Милькович, 33; Идову, 58
Удаления:
нет - Йовичич, 54
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
30 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция