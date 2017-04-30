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Иван Данильянц: Медведева с рекордом не поздравляли

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о том, как в команде отнеслись к «сухой» серии Никиты Медведева, который сегодня установил рекорд чемпионатов России.

– Медведева не поздравляли. Эту миссию выполнили болельщики. У нас рассматриваются общекомандные дела, а личные успехи не доминируют. Рады за Никиту, но это не нужно феерично отмечать, – сказал Данильянц. 

– Сегодня был матч, который удалось переломить за счет характера. Сказалось отсутствие группы игроков. Действовали осторожно, внимательно. «Амкар» из полумомента может создать опасность. С пермяками всегда тяжелые встречи. Поздравляем всех с победой. Сегодня целый ряд футболистов смог проявить себя и это радует

– Что происходит с Азмуном?
– В этих вопросах сложно разобраться. Парень старается, выкладывается. У него многое получается, а в игре не складывается. Разные обстоятельства мешают быть ему тем Азмуном, которого мы знаем. Надеюсь, у него все наладится, – сказал Данильянц.

Матч

Ростов - Амкар - 1:0 (0:0)

Голы

Бухаров 57 (1:0).

Состав

Ростов: Медведев, Симич (Могилевец, 41), Навас, Кудряшов, Терентьев, Байрамян, Гацкан, Препелицэ, Нобоа, Полоз (Ерохин, 61), Азмун (Бухаров, 46)

Амкар: Хомич, Милькович (Гиголаев, 65), Конде, Зайцев, Занев, Идову, Баланович (Комолов, 58), Йовичич, Костюков, Гол, Гасилин (Шиндер, 67)

Предупреждения:

нет - Милькович, 33; Идову, 58

Удаления:

нет - Йовичич, 54

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

30 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция

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