Иван Данильянц: Медведева с рекордом не поздравляли

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о том, как в команде отнеслись к «сухой» серии Никиты Медведева, который сегодня установил рекорд чемпионатов России.

– Медведева не поздравляли. Эту миссию выполнили болельщики. У нас рассматриваются общекомандные дела, а личные успехи не доминируют. Рады за Никиту, но это не нужно феерично отмечать, – сказал Данильянц.

– Сегодня был матч, который удалось переломить за счет характера. Сказалось отсутствие группы игроков. Действовали осторожно, внимательно. «Амкар» из полумомента может создать опасность. С пермяками всегда тяжелые встречи. Поздравляем всех с победой. Сегодня целый ряд футболистов смог проявить себя и это радует

– Что происходит с Азмуном?

– В этих вопросах сложно разобраться. Парень старается, выкладывается. У него многое получается, а в игре не складывается. Разные обстоятельства мешают быть ему тем Азмуном, которого мы знаем. Надеюсь, у него все наладится, – сказал Данильянц.