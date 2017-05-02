Вячеслав Буравчиков: Надеюсь, что в будущем «Крылья Советов» возродятся

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Буравчиков высказался о возрождении «Крыльев Советов».

– У «Крыльев» прекрасная школа, – сказал Буравчиков в интервью «БИЗНЕС Online». – Очень жалко, что никак не могут возродить команду. Из нее всегда много прекрасных хоккеистов выходило. На это очень обидно смотреть. Хоккейный «Спартак» уже возродился. Надеюсь, что в будущем и «Крылья» тоже возродятся. Это история российского хоккея. «Крыльям» нужен серьезный спонсор, но в связи с экономической ситуации его будет трудно найти. Клубу пытается помочь и Алексей Морозов, у которого вся душа лежит к команде, но, к сожалению, и у него пока ничего не получается в этом плане. Потеря «Крыльев» равносильна с гипотетической потерей «Спартак», «Динамо» или ЦСКА. Этот клуб был всегда.

– Вы поиграли в четырех командах. Вы считаете родным клубом только «Крылья Советов»?

– Конечно. В семь лет я пошел в «Крылья» и был там до самого выпуска. Сложно было, конечно, туда добираться, но это была ближайшая школа. Она находилась в Ново-Переделкино. Одна поездка в одну сторону у меня занимала час-полтора. Это притом, что тогда еще не было пробок. Привел меня в школу «Крыльев» мой отец.

Напомним, Буравчиков, который является воспитанником «Крыльев Советов», завершил карьеру в 2013 году из-за проблем с сердцем.