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Сборная Белоруссии огласила состав на ЧМ-2017

Источник:  Федерация хоккея Республики БеларусьКомментарии

Стал известен состав сборной Белоруссии на предстоящий чемпионат мира по хоккею, который состоится с 5 по 21 мая в двух странах – Франции и Германии (в Париже и в Кельне). 

Вратари: Кевин Лаланд, Михаил Карнаухов (оба – ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Виталий Трус (ХК «Неман» Гродно, Экстралига).

Защитники: Роман Граборенко, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (все – ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Владимир Денисов (А) (ХК «Трактор» Челябинск, КХЛ), Павел Воробей (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Олег Евенко («Кливленд Монстерз», АХЛ).

Нападающие: Сергей Дрозд, Александр Кулаков, Артем Волков, Сергей Костицын, Александр Павлович (А), Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Андрей Стась (К) (все – ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Андрей Костицын (ХК «Сочи», КХЛ), Артем Демков (ХК «Шахтер-Солигорск», Экстралига), Егор Шарангович («U20», Экстралига), Александр Когалев (ХК «Юность-Минск, Экстралига), Михаил Стефанович (ХК «Неман» Гродно, Экстралига), Шарль Лингле (ХК «Айсберен» Берлин, DEL).

В группе B Белоруссия сыграет с Канадой, Норвегией, Словенией, Финляндией, Францией, Чехией и Швейцарией.

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