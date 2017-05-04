Сборная России осталась на 61-м месте в рейтинге ФИФА

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Российские арбитры не будут работать на матчах Кубка конфедераций Стали известны имена арбитров, назначенные на Кубок конфедераций, который состоится в 2017 году в России. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Церемония открытия Кубка конфедераций пройдет за два часа до первого матча турнира Президент РФС, заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко рассказал о церемонии открытия Кубка конфедераций.

Директор по проведению соревнований ФИФА: «Зенит» заверяет, что с полем на новом стадионе все будет хорошо Директор департамента по проведению соревнований ФИФА Колин Смит оценил состояние футбольного поля на стадионе «Санкт-Петербург», который примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018.

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