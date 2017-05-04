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Сборная России осталась на 61-м месте в рейтинге ФИФА

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Как сообщает пресс-служба ФИФА, сборная России осталась на 61-м месте в рейтинге Международной федерации футбола, который сегодня был обновлен на официальном сайте спортивной организации. 

Отметим, что рейтинг национальных команд по-прежнему возглавляет команда Бразилии.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Бразилия – 1672 очка.
2 (2). Аргентина – 1603
3 (3). Германия – 1464
4 (4). Чили – 1411
5 (5). Колумбия – 1348
6 (6). Франция – 1294
7 (7). Бельгия – 1281
8 (8). Португалия – 1259
9 (9). Швейцария – 1212
10 (10). Испания – 1204
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