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Стефан Маир: После поражения от россиян было сложно восстановиться

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной Италии Стефан Маир после поражения от Латвии в матче чемпионата мира отметил, что его подопечным было тяжело выходить на лед после разгромного поражения от сборной России.

«Сложный матч для нас после такого сокрушительного поражения от команды России. Мы хорошо играли в обороне, сделали выводы после игры с россиянами. Мы еще не готовы выигрывать такие матчи, как эти. Я извинился перед ребятами. Я ими горжусь, у нас боль. Мы были достойны взять очко, но не смогли сделать это», - приводит «Р-Спорт» слова Маира.

Итальянцы во вторник уступили сборной Латвии со счетом 1:2, потерпев третье поражение в трех играх группового этапа чемпионата мира. В предыдущем матче команда Маира проиграла сборной России со счетом 1:10.

Матч

Италия - Латвия - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Инсам (Траверса), 3:38 (1:0). Дзериньш (Даугавиньш, Галвиньш), 12:09 (1:1 - бол.). Дзериньш (Букартс Р.), 58:41 (1:2).

Место и дата

09 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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