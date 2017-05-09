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Предложение «Зенита», латвийское лидерство и дело Чичеровой. Главные новости дня

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Паулу Соуза
Паулу СоузаИсточник: Gettyimages.ru

«Советский спорт» представляет главные новости вторника.

1. Сборная Латвии, с огромным трудом обыграв команду Италии на чемпионате мира по хоккею, вышла в единоличные лидеры группы А. Россия - на второй строчке.

2. В параллельном матче сборная Норвегии легко разобралась со Словенией.

3. Слушания по делу российской легкоатлетки Анны Чичеровой, лишенной бронзы Олимпиады-2008, пройдут в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) 30-31 мая.

4. «Зенит» предложил контракт наставнику «Фиорентины» Паулу Соузе.

5. Юношеская сборная России по футболу выиграла международный турнир развития УЕФА в Португалии.

6. В свою очередь, российская женская сборная по мини-футболу стала второй на турнире, посвященном Дню Победы.

7. Дик Адвокат в третий раз возглавил сборную Голландии.

8. Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал досрочную победу красно-белых в чемпионате России.

9. Зинедин Зидан рассказал, как «Реалу» нужно сыграть в ответном матче Лиги чемпионов с «Атлетико».

10. «Химки» вышли в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ.

Текст дня: Дождался «золота» - дождусь и сына!

Видео дня: В Шотландии главный судья показал красную карточку своему помощнику за то, что его стошнило

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