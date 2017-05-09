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Вячеслав Быков: Я не сторонник сокращения числа участников ЧМ

Андрей Петухов, Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказал мнение об инициативе сократить число участников чемпионатов мира.

«Я не сторонник сокращения. Считаю, мы в любом случае должны отстаивать свои хоккейные интересы. И чем вам помешали другие сборные? Ведь они учатся!

Не так давно мы говорили: да что там норвежцы, датчане, швейцарцы или французы. О немцах считали то же самое. Но они все обучаемы. Они прогрессируют в хоккее. Быстро схватывают на лету.

Да, иногда случаются проходные матчи, крупный счет. Но этим мы делаем так, что хоккей развивается в других странах. И нам нельзя успокаиваться. Нужно учиться даже у побежденных. Даже у тех, кого мы побеждаем, можно почерпнуть что-то новое», - сказал Вячеслав Быков.

Напомним, что в финальной стадии чемпионата мира-2016/2017, проходящего в Кельне и Париже, участвуют 16 сборных. На чемпионате мира российская сборная одержала три победы в трех матчах - над командами Швеции (2:1Б), Италии (10:1) и Германии (6:3).

Матч

Германия - Россия - 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)

Голы:

Шипачёв (Дадонов, Панарин), 1:04 (0:1). Шипачёв (Гусев, Панарин), 17:10 (0:2 - бол.). Плотников (Проворов, Антипин), 18:15 (0:3 - бол.). Гусев (Панарин, Белов), 31:10 (0:4 - бол.). Кучеров 35:16 (0:5). Мацек (Мюллер, Зайденберг Д.), 45:53 (1:5). Гогулла (Эрхофф, Каун), 48:34 (2:5 - бол.). Кучеров (Панарин), 51:40 (2:6). Тиффельс (Кинк, Зайденберг Д.), 59:09 (3:6).

Место и дата

08 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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