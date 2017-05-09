Вячеслав Быков: Я не сторонник сокращения числа участников ЧМ
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказал мнение об инициативе сократить число участников чемпионатов мира.
«Я не сторонник сокращения. Считаю, мы в любом случае
должны отстаивать свои хоккейные интересы. И чем вам помешали другие сборные?
Ведь они учатся!
Не так давно мы говорили: да что там норвежцы,
датчане, швейцарцы или французы. О немцах считали то же самое. Но они все
обучаемы. Они прогрессируют в хоккее. Быстро схватывают на лету.
Да, иногда случаются проходные матчи, крупный счет. Но
этим мы делаем так, что хоккей развивается в других странах. И нам нельзя
успокаиваться. Нужно учиться даже у побежденных. Даже у тех, кого мы побеждаем,
можно почерпнуть что-то новое», - сказал Вячеслав Быков.
Напомним, что в финальной стадии чемпионата мира-2016/2017, проходящего в Кельне и Париже, участвуют 16 сборных. На чемпионате мира российская сборная одержала три победы в трех матчах - над командами Швеции (2:1Б), Италии (10:1) и Германии (6:3).
Матч
Германия - Россия - 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)
Голы:
Шипачёв (Дадонов, Панарин), 1:04 (0:1). Шипачёв (Гусев, Панарин), 17:10 (0:2 - бол.). Плотников (Проворов, Антипин), 18:15 (0:3 - бол.). Гусев (Панарин, Белов), 31:10 (0:4 - бол.). Кучеров 35:16 (0:5). Мацек (Мюллер, Зайденберг Д.), 45:53 (1:5). Гогулла (Эрхофф, Каун), 48:34 (2:5 - бол.). Кучеров (Панарин), 51:40 (2:6). Тиффельс (Кинк, Зайденберг Д.), 59:09 (3:6).
Место и дата
08 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция