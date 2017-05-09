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Вячеслав Быков: «Вегас» - выбор Шипачева, который нужно уважать

Павел Лысенков, Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказал мнение о подписании нападающим Вадимом Шипачевым двухлетнего контракта с «Вегасом».

«Я приветствую, когда у человека есть выбор. Это очень важно. Человек сам должен решать свою судьбу. Это делаете вы, а не кто-то за вас. Мы живем в свободном обществе.

Я рад за Вадима, что он попробует осуществить свою мечту. Если человек стремится к цели, и у него хорошие амбиции, то все должно получиться. Для центрфорварда во-многом важно, с какими крайними нападающими его поставят, с кем дадут раскрыться.

Шипачев – талантливый хоккеист, очень хороший плеймейкер. Яркий представитель русско-советской школы. Мне кажется, у Вадима все будет хорошо. А то, что он пропустит Олимпиаду…

Будем верить, что-то еще повернется вспять, и в НХЛ пересмотрят свое отношение к Олимпиаде. Но если не получится – что поделаешь? Это был его выбор, который нужно уважать», - сказал Быков.

На прошлой неделе дебютант НХЛ «Вегас» объявил, что заключил двухлетний контракт с ранее выступавшим за СКА 30-летним Шипачевым. Форвард в настоящее время находится в расположении сборной России на чемпионате мира.

Матч

Германия - Россия - 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)

Голы:

Шипачёв (Дадонов, Панарин), 1:04 (0:1). Шипачёв (Гусев, Панарин), 17:10 (0:2 - бол.). Плотников (Проворов, Антипин), 18:15 (0:3 - бол.). Гусев (Панарин, Белов), 31:10 (0:4 - бол.). Кучеров 35:16 (0:5). Мацек (Мюллер, Зайденберг Д.), 45:53 (1:5). Гогулла (Эрхофф, Каун), 48:34 (2:5 - бол.). Кучеров (Панарин), 51:40 (2:6). Тиффельс (Кинк, Зайденберг Д.), 59:09 (3:6).

Место и дата

08 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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