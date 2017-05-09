Вячеслав Быков: «Вегас» - выбор Шипачева, который нужно уважать
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказал
мнение о подписании нападающим Вадимом Шипачевым двухлетнего контракта с «Вегасом».
«Я приветствую, когда у человека есть выбор. Это
очень важно. Человек сам должен решать свою судьбу. Это делаете вы, а не кто-то
за вас. Мы живем в свободном обществе.
Я рад за Вадима, что он попробует осуществить свою
мечту. Если человек стремится к цели, и у него хорошие амбиции, то все должно
получиться. Для центрфорварда во-многом важно, с какими крайними нападающими
его поставят, с кем дадут раскрыться.
Шипачев – талантливый хоккеист, очень хороший
плеймейкер. Яркий представитель русско-советской школы. Мне кажется, у Вадима
все будет хорошо. А то, что он пропустит Олимпиаду…
Будем верить, что-то еще повернется вспять, и в НХЛ
пересмотрят свое отношение к Олимпиаде. Но если не получится – что поделаешь?
Это был его выбор, который нужно уважать», - сказал Быков.
На прошлой неделе дебютант НХЛ «Вегас» объявил, что заключил двухлетний контракт с ранее выступавшим за СКА 30-летним Шипачевым. Форвард в настоящее время находится в расположении сборной России на чемпионате мира.
Матч
Германия - Россия - 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)
Голы:
Шипачёв (Дадонов, Панарин), 1:04 (0:1). Шипачёв (Гусев, Панарин), 17:10 (0:2 - бол.). Плотников (Проворов, Антипин), 18:15 (0:3 - бол.). Гусев (Панарин, Белов), 31:10 (0:4 - бол.). Кучеров 35:16 (0:5). Мацек (Мюллер, Зайденберг Д.), 45:53 (1:5). Гогулла (Эрхофф, Каун), 48:34 (2:5 - бол.). Кучеров (Панарин), 51:40 (2:6). Тиффельс (Кинк, Зайденберг Д.), 59:09 (3:6).
Место и дата
08 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция