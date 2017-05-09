Вячеслав Быков: Сейчас на ЧМ я бы сделал ставку на молодежь, а не ждал игроков из НХЛ
Бывший главный тренер сборной
России по хоккею Вячеслав Быков высказал мнение о том, что новоиспеченный
нападающий ЦСКА Кирилл Капризов не заявлен за сборную России на чемпионате
мира. При этом свободные места в национальной команде, скорее всего,
зарезервированы за представителями НХЛ.
«На ЧМ-2011 я очень сожалел, что мы не дали шанс
сыграть Володе Тарасенко. Но теперь, незадолго до Олимпиады, я бы не стал ждать
хоккеистов и НХЛ, а сделал бы ставку на молодых ребят, которые есть рядом.
Пусть получат незаменимый опыт. Он им необходим.
Мы знаем достоинства, возможности и потенциал Саши
Овечкина. Да, хочется выиграть чемпионат мира. Но здесь нужно взвешивать все за
и против. Непростое решение, конечно. Есть тренер сборной, который хочет
порадовать страну победой на чемпионате мира. У него свое видение. Поэтому
неправильно будет что-то навязывать.
Но лично я дал бы шанс парням, которые останутся в
России и поедут на Олимпиаду. Они в Кельне получат очень хороший и важный опыт»,
- сказал Быков.
На чемпионате мира российская сборная одержала три победы в трех матчах - над командами Швеции (2:1Б), Италии (10:1) и Германии (6:3).
Матч
Германия - Россия - 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)
Голы:
Шипачёв (Дадонов, Панарин), 1:04 (0:1). Шипачёв (Гусев, Панарин), 17:10 (0:2 - бол.). Плотников (Проворов, Антипин), 18:15 (0:3 - бол.). Гусев (Панарин, Белов), 31:10 (0:4 - бол.). Кучеров 35:16 (0:5). Мацек (Мюллер, Зайденберг Д.), 45:53 (1:5). Гогулла (Эрхофф, Каун), 48:34 (2:5 - бол.). Кучеров (Панарин), 51:40 (2:6). Тиффельс (Кинк, Зайденберг Д.), 59:09 (3:6).
Место и дата
08 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция