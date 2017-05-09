Вячеслав Быков: Сейчас на ЧМ я бы сделал ставку на молодежь, а не ждал игроков из НХЛ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказал мнение о том, что новоиспеченный нападающий ЦСКА Кирилл Капризов не заявлен за сборную России на чемпионате мира. При этом свободные места в национальной команде, скорее всего, зарезервированы за представителями НХЛ.

«На ЧМ-2011 я очень сожалел, что мы не дали шанс сыграть Володе Тарасенко. Но теперь, незадолго до Олимпиады, я бы не стал ждать хоккеистов и НХЛ, а сделал бы ставку на молодых ребят, которые есть рядом. Пусть получат незаменимый опыт. Он им необходим.

Мы знаем достоинства, возможности и потенциал Саши Овечкина. Да, хочется выиграть чемпионат мира. Но здесь нужно взвешивать все за и против. Непростое решение, конечно. Есть тренер сборной, который хочет порадовать страну победой на чемпионате мира. У него свое видение. Поэтому неправильно будет что-то навязывать.

Но лично я дал бы шанс парням, которые останутся в России и поедут на Олимпиаду. Они в Кельне получат очень хороший и важный опыт», - сказал Быков.

На чемпионате мира российская сборная одержала три победы в трех матчах - над командами Швеции (2:1Б), Италии (10:1) и Германии (6:3).