Ковальчук провел переговоры с «Нью-Джерси»
Нападающий СКА Илья
Ковальчук провел переговоры с президентом «Нью-Джерси» Рэйем Шеро, сообщает Associated Press.
По информации издания, «Нью-Джерси» может подписать Ковальчука, чтобы обменять его в другой клуб НХЛ.
Ковальчук уезжает в НХЛ. Или нет. Что происходит и что точно известно сейчас?
Напомним, «Нью-Джерси» владеет правами на 34-летнего нападающего СКА. Ковальчук выступал за клуб из Ньюарка с 2010 по 2013 год.
В сезоне КХЛ-2016/17 нападающий СКА провел 60 матчей в
регулярном чемпионате и набрал 78 (32+46) очков. В плей-офф Ковальчук набрал 9 (6+3) очков в 18 играх и
стал обладателем Кубка Гагарина.
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