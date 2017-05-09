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Ковальчук провел переговоры с «Нью-Джерси»

Источник:  Associated PressКомментарии

Нападающий СКА Илья Ковальчук провел переговоры с президентом «Нью-Джерси» Рэйем Шеро, сообщает Associated Press.

По информации издания, «Нью-Джерси» может подписать Ковальчука, чтобы обменять его в другой клуб НХЛ.

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Напомним, «Нью-Джерси» владеет правами на 34-летнего нападающего СКА. Ковальчук выступал за клуб из Ньюарка с 2010 по 2013 год.

В сезоне КХЛ-2016/17 нападающий СКА провел 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 78 (32+46) очков. В плей-офф  Ковальчук набрал 9 (6+3) очков в 18 играх и стал обладателем Кубка Гагарина.

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