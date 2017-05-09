Победный буллит Да Косты принес сборной Франции победу над Швейцарией
Сборная Франции обыграла команду Швейцарии (4:3 Б.) на групповом этапе чемпионата мира.
Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3
У швейцарцев отличились Венсан Праплан (дважды) и Андрес Амбюль, у французов - Йоанн Овитю, Стефан Да Коста и Антони Реш.
В серии буллитов победу Франции принес точный бросок Да Косты.
Швейцарцы после трех матчей занимают второе место в группе В, французы идут в ней четвертыми.
10 мая Швейцария сыграет с Белоруссией, а Франция днем позже - с Канадой.
Матч
Швейцария - Франция - 3:4 Б. (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы:
Овитю (Перре), 2:53 (0:1 - мен.). Праплан (Лоффль, Холленштайн), 21:22 (1:1). Праплан (Холленштайн, Хаас), 23:48 (2:1). да Коста С. (Овитю), 43:02 (2:2 - бол.). Амбюль (Унтерсандер, Сутер), 53:14 (3:2). Реч (Менье), 55:41 (3:3).
Победный буллит:
да Коста С. - 3:4.
Место и дата
09 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция