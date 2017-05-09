Сборная Словакии по буллитам уступила Дании
Сборная Дании обыграла команду Словакии (4:3 Б.) на групповом этапе чемпионата мира.
Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3.
У скандинавов отличились Никлас Хардт, Патрик Рассел и Мортен Поульсен, у их соперника - Мартин Гернат, Марио Ближняк и Михел Миклик.
В серии буллитов победу Дании принес точный бросок Мортена Грина.
Датчане одержали первую победу на турнире и поднялись на седьмое место в группе А, словаки - на пятой строчке.
11 мая Дания сыграет с Россией, а Словакия днем ранее - с Германией.
Матч
Словакия - Дания - 3:4 Б. (0:1, 0:2, 3:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Хардт (Грин, Сторм), 16:20 (0:1 - бол.). P. Russell (Лауридсен О., Хансен), 24:46 (0:2). Поульсен (Грин, Лауридсен О.), 39:57 (0:3). Гернат (Гашчак, Миклик), 41:22 (1:3). Ближняк (Гашчак, Дравецки), 46:05 (2:3 - бол.). Миклик (Дравецки, Чережнак), 51:53 (3:3 - бол.).
Победный буллит:
Грин - 3:4.
Место и дата
09 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция