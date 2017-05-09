«Ювентус» снова обыграл «Монако» и вышел в финал ЛЧ

Футболисты итальянского «Ювентуса» обыграли «Монако» в ответном матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая во вторник в Турине на стадионе «Ювентус», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе в первом тайме по голу забили Марио Манджукич и Дани Алвес. У гостей после перерыва отличился Килиан Мбаппе.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

Таким образом, «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов, поскольку в первом матче соперников в Монако добился победы со счетом 2:0.

Напомним, что в другой полуфинальной паре соперничают испанские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом матче, который прошел 2 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу», «Реал» добился крупной победы – 3:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.