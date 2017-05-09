«Ювентус» снова обыграл «Монако» и вышел в финал ЛЧ
Футболисты
итальянского «Ювентуса» обыграли «Монако» в ответном матче полуфинального
противостояния Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая во вторник в Турине на стадионе «Ювентус», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе в первом тайме по голу забили Марио Манджукич и Дани Алвес. У гостей после перерыва отличился Килиан Мбаппе.
Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!
Таким образом, «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов, поскольку в первом матче соперников в Монако добился победы со счетом 2:0.
Напомним, что в другой полуфинальной паре соперничают
испанские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом матче, который прошел 2 мая на
стадионе «Сантьяго Бернабеу», «Реал» добился крупной победы – 3:0.
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
Матч
Голы
Манджукич 33 (1:0). Алвес 45 (2:0). Мбаппе 69 (2:1).
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Бардзальи (Бенатиа, 85), Алвес, Алекс, Кьеллини, Хедира (Маркизио, 11), Пьянич, Дибала (Куадрадо, 54), Игуаин, Манджукич
Монако: Субашич, Эмерсон, Глик, Менди (Фабиньо, 54), Раджи, Сидибе, Моутинью, Бакайоко (Жермен, 78), Силва (Лемар, 70), Мбаппе, Фалькао
Предупреждения:
Бонуччи, 73; Манджукич, 90 - Фалькао, 40; Менди, 51
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция