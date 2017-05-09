Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Спартак-2
Футбол  Факел- : -Балтика
Футбол  Саутгемптон- : -Арсенал
Хоккей  Швейцария- : -Белоруссия
Хоккей  Финляндия- : -Словения
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ювентус» снова обыграл «Монако» и вышел в финал ЛЧ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Ювентус» снова обыграл «Монако» и вышел в финал ЛЧ
Источник: Gettyimages.ru

Футболисты итальянского «Ювентуса» обыграли «Монако» в ответном матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая во вторник в Турине на стадионе «Ювентус», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе в первом тайме по голу забили Марио Манджукич и Дани Алвес. У гостей после перерыва отличился Килиан Мбаппе.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

Таким образом, «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов, поскольку в первом матче соперников в Монако добился победы со счетом 2:0.

Напомним, что в другой полуфинальной паре соперничают испанские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом матче, который прошел 2 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу», «Реал» добился крупной победы – 3:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Матч

Ювентус - Монако - 2:1 (2:0)

Голы

Манджукич 33 (1:0). Алвес 45 (2:0). Мбаппе 69 (2:1).

Состав

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Бардзальи (Бенатиа, 85), Алвес, Алекс, Кьеллини, Хедира (Маркизио, 11), Пьянич, Дибала (Куадрадо, 54), Игуаин, Манджукич

Монако: Субашич, Эмерсон, Глик, Менди (Фабиньо, 54), Раджи, Сидибе, Моутинью, Бакайоко (Жермен, 78), Силва (Лемар, 70), Мбаппе, Фалькао

Предупреждения:

Бонуччи, 73; Манджукич, 90 - Фалькао, 40; Менди, 51

Судья:

Бьорн Куйперс (Голландия)

Место и дата

09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Букмекеры не видят фаворита в матче «Атлетико» - «Реал»Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу полуфинала Лиги чемпионов, в которой «Атлетико» примет «Реал».Буффон пропустил, но не огорчился. «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионовБуффон пропустил, но не огорчился. «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов«Ювентус», и в ответном полуфинале обыграв «Монако», второй раз за последние три года вышел в финал Лиги чемпионов.В интернете выложили фотографии новой формы мадридского «Реала»В следующем сезоне в дизайне формы мадридского «Реала» не произойдет кардинальных изменений, сообщает издание TodoSobreCamisetas.Гризманн, Мбаппе и Буффон – главные соперники Роналду в борьбе за «Золотой мяч»Авторитетный журнал France Football назвал имена главных соперников нападающего сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2017 года.«Ювентус» – «Монако» – 2:1. Как это былоВ ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Монако».Массимо Каррера: Надеюсь, что мы не встретимся в Лиге чемпионов с «Челси»Главный тренер «Спартак» Массимо Каррера прокомментировал попадание команды в розыгрыш Лиги чемпионов на следующий сезон.«Ювентус» - «Монако». Стартовые составыСтали известны стартовые составы итальянского «Ювентуса» и «Монако» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов.Предложение «Зенита», латвийское лидерство и дело Чичеровой. Главные новости дняПредложение «Зенита», латвийское лидерство и дело Чичеровой. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости вторника.Джанлуиджи Буффон: Победа в ЛЧ стала бы своего рода наградой за храбрость, упрямство и тяжелую работуГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о значимости победы в Лиге чемпионов.Борис Игнатьев: У «Монако» и «Атлетико» особых шансов на финал Лиги чемпионов нетБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что мадридский «Атлетико» и «Монако» перед ответными полуфинальными матчами не имеют шансов на выход в финал Лиги чемпионов.Сергей Алейников: «Спартак» пришел к отправной точке, надо сделать, чтобы она не оказалась конечнойСеребряный призер чемпионата Европы Сергей Алейников поделился мнением о будущем московского «Спартака».Зобнин выложил детскую фотографию в форме «Ювентуса»Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выложил в инстаграме свою детскую фотографию в форме «Ювентуса».Серхио Рамос: Это один из самых идеальных составов, которые были у «Реала»Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».Зинедин Зидан: Для выхода в финал «Реалу» надо провести идеальный матчГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».Зинедин Зидан: Идея на матч с «Атлетико» – выложиться по максимумуГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».Серхио Рамос: Мы не чувствуем давления перед матчем с «Атлетико»Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».Хуанфран вернулся в строй и готов сыграть против «Реала» (фото)Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран Торрес восстановился после травмы и готов принять участие в ответном матче против «Реала» в 1/2 финала Лини чемпионов.«Ювентус» будет злой. Почему у «Монако» нет шансов в Лиге чемпионов«Ювентус» будет злой. Почему у «Монако» нет шансов в Лиге чемпионов«Советский спорт» анонсирует ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Монако».Джанлуиджи Буффон: Мбаппе родился в год, когда я уже сыграл на ЧМ во ФранцииГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о том, что застал три поколения футболистов.Джанлуиджи Буффон: «Монако» - взрывная, физически крепкая команда с сильными игрокамиГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Монако».
Футбол
Место проведения ЧМ-2026 могут объявить в Москве в июне 2018-го
Футбол
Защитник «Баварии» Мартинес из-за перелома ключицы досрочно завершил сезон
Футбол
Гризманн, Мбаппе и Буффон – главные соперники Роналду в борьбе за «Золотой мяч»
Хоккей
Ковальчук провел переговоры с «Нью-Джерси»
все новости
Монако
Монакокалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости