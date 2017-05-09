Немец Хагер, травмировавший Мозякина, дисквалифицирован на два матча
Международная федерация хоккея дисквалифицировала на два матча чемпионата мира нападающего сборной Германии Патрика Хагера, который нанес травму капитану российской команды Сергею Мозякину, сообщается на официальном сайте турнира.
Напомним, 8 мая во встрече россиян и немцев Хагер грубо атаковал Мозякина. Российский форвард покинул лед с помощью врача и отправился на обследование в больницу.
Вопрос о его дальнейшем участии в чемпионате решится после повторного медицинского обследования 10 мая.
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