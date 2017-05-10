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Евгений Дадонов: Удивило, что финны крупно проиграли французам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий сборной России Евгений Дадонов рассказал о том, какие результаты на чемпионате мира в Кельне и Париже его удивили.

- Какие-то результаты на чемпионате мира удивили? Может, только то, что финны крупно проиграли французам (1:5). А еще то, что немцы победили американцев (2:1).

- Сборная России ослабла без Мозякина? Он пока отдыхает. Посмотрит на нас со стороны – может, какие-то ошибки подскажет. Надеюсь, что Мозякин скоро вернется. Пропустит матч с Данией, а дальше выйдет, - рассказал Дадонов.

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