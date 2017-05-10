Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швейцария3 : 0Белоруссия
Футбол  Факел1 : 2Балтика
Футбол  Саутгемптон0 : 2Арсенал
Футбол  Шинник4 : 2Енисей
Хоккей  Финляндия4 : 2Словения
Футбол  Атлетико2 : 1Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Матч между словаками и немцами прерывался из-за низкого качества льда

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Встреча чемпионата мира между хоккеистами сборных Словакии и Германии прерывалась на несколько минут из-за низкого качества льда на арене в Кельне.

Перерыв между первым и вторым периодами длился не 15 минут, как это предполагается регламентом, а больше 20. Качество льда на арене не соответствовало требованиям, поэтому организаторы провели дополнительную заливку льда. Хоккеисты, уже вернувшиеся из раздевалок, наблюдали за этим со скамеек. После паузы встреча была возобновлена.

Ранее многие хоккеисты подвергли критике качество льда на «Ланксесс Арене». По их словам, лед крошится, а при торможении снимается целый слой.

Матч

Словакия - Германия - 2:2 (1:0, 1:2, 0:0)

3-й период

Голы:

Матушек (Седивы, Зиго), 9:23 (1:0). Гудачек Л. (Чайковски), 21:58 (2:0). Раймер (Эрхофф, Каун), 36:11 (2:1 - бол.). Элиз (Зайденберг Д., Мюллер), 36:38 (2:2).

Место и дата

10 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная Финляндии одержала волевую победу над словенцамиХоккеисты сборной Финляндии в своем четвертом матче чемпионата мира переиграли команду Словении.ЧМ по хоккею 2017. США обыграли Италию, Швейцария одолела Белоруссию и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею.Евгений Дадонов: Удивило, что финны крупно проиграли французамНападающий сборной России Евгений Дадонов рассказал о том, какие результаты на чемпионате мира в Кельне и Париже его удивили.Александр Барабанов: Путин забил семь голов? А я однажды забил восемь! (видео)Александр Барабанов: Путин забил семь голов? А я однажды забил восемь! (видео)Форварды сборной России Евгений Дадонов и Александр Барабанов после тренировки пообщались с журналистами.Продажа шайб на арене в Париже запрещена из соображений безопасностиВ ледовом дворце «АккорХотелс-Арена» на чемпионате мира по хоккею в Париже нет возможности приобрести шайбы с логотипом турнира из соображений безопасности. Об этом сообщает менеджеры точек продаж атрибутики.Тревор ван Римсдайк: Панарин может забросить шайбу из любой точки площадкиЗащитник сборной США Тревор ван Римсдайк поделился мнением об игре нападающего российской команды Артемии Панарина.Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с ДаниейТренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал, что в матче чемпионата мира по хоккею против датчан ворота будет защищать Андрей Василевский.Харийс Витолиньш: Мозякин не сыграет против Дании. Но мы его не потеряли (видео)Харийс Витолиньш: Мозякин не сыграет против Дании. Но мы его не потеряли (видео)Обозреватель «Советского спорта» после тренировки сборной России поговорил с тренером сборной Харийсом Витолиньшем.Джефф Блэшилл: С каждым матчем сборная США действует все лучшеГлавный тренер сборной США Джефф Блэшилл прокомментировал победу своей команды над Италией (3:0) в рамках группового этапа чемпионата мира.Мозякин на трибуне, Знарок в гневе. Что творилось на тренировке сборной РоссииМозякин на трибуне, Знарок в гневе. Что творилось на тренировке сборной РоссииТренировка россиян перед матчем с Данией на ЧМ-2017 глазами обозревателя «Советского спорта» Дмитрия Пономаренко.Харийс Витолиньш: Тревожит отъезд российских хоккеистов в НХЛТренер сборной России Харийс Витолиньш прокомментировал массовый отъезд российских хоккеистов в НХЛ.Сергей Костицын: Сборной Белоруссии пора переживать за место элитеНападающий сборной Белоруссии Сергей Костицын прокомментировал поражение своей команды Швейцарии в рамках группового этапа чемпионата мира, который проходит в эти дни в Кельне и Париже.Александр Кожевников: Конечно, число участников ЧМ нужно сокращатьДвукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказал мнение, что число сборных, участвующих в чемпионате мира в элитном дивизионе, нужно сокращать с 16 до 12.Александр Барабанов: Матч с итальянцами показал, что у нас не было проблем с недонастроемНападающий сборной России Александр Барабанов поделился впечатлениями от предстоящего матча группового этапа чемпионата мира против команды Дании.Евгений Дадонов: Постараемся справиться с датчанами без МозякинаНападающий сборной России Евгений Дадонов рассказал, что команда постарается справиться без травмированного Сергея Мозякина.«Самое худшее для сборной России - неудачи финнов»«Самое худшее для сборной России - неудачи финнов»Алексей Андронов размышляет, кто и как может помешать России стать чемпиономХарийс Витолиньш: Мозякин пропустит матч с датчанамиТренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал, что нападающий сборной России не сможет сыграть против команды Дании.Джон Купер: Ощущение, что вокруг меня повсюду хоккеисты «Тампы»Главный тренер сборной Канады и клуба НХЛ «Тампа» Джон Купер рассказал о впечатлениях от первых матчей чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Кельне и Париже.Крис Ли: Я никогда не играл за сборную Канады даже на юниорском уровнеЗащитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли рассказал об эмоциях перед дебютом на чемпионате мира по хоккею в составе сборной Канады.Александр Гуськов: Мозякину нужна неделя покояАлександр Гуськов: Мозякину нужна неделя покояВторой защитник-снайпер отечественных чемпионатов Александр Гуськов – о главных сенсациях на старте чемпионата.
Футбол
Александр Бубнов: По российским меркам Каррера – топовый тренер
Футбол
Александр Бубнов: Даже сейчас Каррера как специалист сильнее Черчесова
Хоккей
Продажа шайб на арене в Париже запрещена из соображений безопасности
Хоккей
Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с Данией
все новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости