Матч между словаками и немцами прерывался из-за низкого качества льда

Встреча чемпионата мира между хоккеистами сборных Словакии и Германии прерывалась на несколько минут из-за низкого качества льда на арене в Кельне.

Перерыв между первым и вторым периодами длился не 15 минут, как это предполагается регламентом, а больше 20. Качество льда на арене не соответствовало требованиям, поэтому организаторы провели дополнительную заливку льда. Хоккеисты, уже вернувшиеся из раздевалок, наблюдали за этим со скамеек. После паузы встреча была возобновлена.

Ранее многие хоккеисты подвергли критике качество льда на «Ланксесс Арене». По их словам, лед крошится, а при торможении снимается целый слой.