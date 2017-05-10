Сборная Финляндии одержала волевую победу над словенцами

Хоккеисты сборной Финляндии в своем четвертом матче чемпионата мира переиграли команду Словении.

Встреча, прошедшая в среду в Париже, завершилась со счетом 5:2 в пользу команды Суоми. Причем после первого периода словенцы вели – 1:0. В их составе отличился Анже Кралт. У финнов во второй 20-минутке по шайбе забросили Вели-Матти Савинайнен и Микко Рантанен. В третьем игровом отрезке у финнов отличились Себастьян Ахо и Томи Саллинен, а у словенцев – Рок Тичар.

Таким образом, финны набрали семь очков и вышли на третье место в группе В. У словенцев осталось одно очко. Они занимают седьмую позицию.

В следующих матчах чемпионата мира словенцы 12 мая сыграют с чехами, а финны днем позже сразятся с норвежцами.