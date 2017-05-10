Сборная Финляндии одержала волевую победу над словенцами
Хоккеисты сборной Финляндии в своем четвертом матче чемпионата мира
переиграли команду Словении.
Встреча, прошедшая в среду в Париже, завершилась со счетом 5:2 в пользу команды
Суоми. Причем после первого периода словенцы вели – 1:0. В их составе отличился
Анже Кралт. У финнов во второй 20-минутке по шайбе забросили Вели-Матти
Савинайнен и Микко Рантанен. В третьем игровом отрезке у финнов отличились Себастьян Ахо и Томи Саллинен, а у словенцев – Рок Тичар.
Таким образом, финны набрали семь очков и вышли на третье место в группе
В. У словенцев осталось одно очко. Они занимают седьмую позицию.
В следующих матчах чемпионата мира словенцы 12 мая сыграют с чехами, а финны днем позже сразятся с норвежцами.
Матч
Финляндия - Словения - 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Голы:
Куральт (Пем), 14:21 (0:1). Савинайнен (Саллинен), 24:06 (1:1). Рантанен (Ахо, Савинайнен), 25:51 (2:1 - бол.). Тичар (Саболич), 45:50 (2:2 - бол.). Ахо (Рантанен), 49:30 (3:2). Ханникайнен (Лаюнен Я.), 50:34 (4:2).
Место и дата
10 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция