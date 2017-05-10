«Реал» в гостях проиграл «Атлетико», но вышел в финал ЛЧ

Криштиану Роналду и Иско Источник: Gettyimages.ru

Футболисты мадридского «Атлетико» в ответном матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов обыграли земляков из «Реала».

Встреча, прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Сауль и Антуан Гризманн, реализовавший пенальти. У гостей отличился Иско.

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В первом матче соперников, который был сыгран 2 мая в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», «Реал» добился крупной победы со счетом 3:0. Таким образом, «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ювентусом». Итальянский клуб на стадии полуфинала оказался сильнее «Монако».

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.