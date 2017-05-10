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«Реал» в гостях проиграл «Атлетико», но вышел в финал ЛЧ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Криштиану Роналду и Иско
Криштиану Роналду и ИскоИсточник: Gettyimages.ru

Футболисты мадридского «Атлетико» в ответном матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов обыграли земляков из «Реала».

Встреча, прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Сауль и Антуан Гризманн, реализовавший пенальти. У гостей отличился Иско.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

В первом матче соперников, который был сыгран 2 мая в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», «Реал» добился крупной победы со счетом 3:0. Таким образом, «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ювентусом». Итальянский клуб на стадии полуфинала оказался сильнее «Монако».

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Матч

Атлетико - Реал - 2:1 (2:1)

Голы

Сауль 12 (1:0). Гризманн 16 (2:0 - пен.). Иско 42 (2:1).

Состав

Атлетико: Облак, Савич, Годин, Хименес (Парти, 56), Луис, Карраско, Коке (Корреа, 76), Сауль, Габи, Торрес (Гамейро, 56), Гризманн

Реал: Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Модрич, Каземиро (Васкес, 77), Кроос, Иско (Мората, 87), Бензема (Асенсио, 76), Роналду

Предупреждения:

Савич, 6; Годин, 33; Габи, 37; Корреа, 85 - Данило, 4; Рамос, 34

Судья:

Джюнейт Чакыр (Турция)

Место и дата

10 мая 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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