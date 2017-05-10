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Сборная Германии одержала волевую победу над словаками в матче ЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты сборной Словакии в своем четвертом матче чемпионата мира уступили команде Германии.

Встреча, прошедшая в среду в Кельне на льду «Ланксесс-Арены», завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу немцев. В составе словаков по шайбе забросили Томаш Матоушек и Либор Гудачек. У немцев отличились Патрик Раймер и Ясин Эхлица, а победный буллит исполнил Доминик Каун.

Таким образом, немцы набрали пять очков и вышли на четвертое место в группе А, потеснив шведов (четыре очка). У словаков также стало четыре очка.

В следующих матчах чемпионата мира словаки 13 мая сыграют с командой России, а немцы днем ранее сразятся с датчанами.

Матч

Словакия - Германия - 2:3 Б. (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Матушек (Седивы, Зиго), 9:23 (1:0). Гудачек Л. (Чайковски), 21:58 (2:0). Раймер (Эрхофф, Каун), 36:11 (2:1 - бол.). Элиз (Зайденберг Д., Мюллер), 36:38 (2:2).

Победный буллит:

Каун - 2:3.

Место и дата

10 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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