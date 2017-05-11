Инфантино заявил о намерении создать женскую мировую лигу

читайте также

Конгресс ФИФА приостановил членство Гватемалы и Кувейта Конгресс ФИФА приостановил членство в организации национальных федераций Гватемалы и Кувейта. Такое решение было принято на конгрессе ФИФА в Бахрейне.

Награду лучшему футболисту-2017 по версии ФИФА вручат 23 октября в Лондоне Торжественная церемония награждения лучшего игрока по итогам сезона-2016/17 по версии Международной федерации футбола (ФИФА) состоится 23 октября в Лондоне.

Место проведения ЧМ-2026 могут объявить в Москве в июне 2018-го Страну или страны, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, могут объявить в Москве во время 68-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), который пройдет 12-13 июня 2018 года.

Совет ФИФА утвердил распределение квот конфедерациям на ЧМ-2026 Совет Международной федерации футбола (ФИФА) во вторник в Манаме утвердил распределение квот между конфедерациями на чемпионат мира 2026 года. Согласно распределению, Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделят 16 мест, сообщает официальный сайт ФИФА.

Главы палат комитета ФИФА по этике Эккерт и Борбели покинут свои посты Глава арбитражной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Ханс-Йоахим Эккерт и председатель следственной палаты комитета ФИФА по этике Корнель Борбели покинут свои посты, сообщает AP.

Джанни Инфантино: Убытки ФИФА перед чемпионатом мира - это нормально Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о нынешнем финансовом положении организации.

Qatar Airways стала официальным перевозчиком ФИФА и спонсором ЧМ-2018 Qatar Airways официальным партнером и официальной авиакомпанией ФИФА. Спонсорское соглашение будет длиться до 2022 года.

Издатель «Советского спорта», Роналдиньо и Марадона станут гостями 67-го конгресса ФИФА 10-11 мая в Манаме (Бахрейн) пройдет 67-й конгресс ФИФА, на который приглашены звезды футбола прошлых лет.

Апелляционный комитет ФИФА отменил четырехматчевую дисквалификацию Месси Как сообщает пресс-служба ФИФА, апелляционный комитет спортивной организации удовлетворил жалобу, поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени Лионеля Месси, о дисквалификации игрока.

Месси отказался дать объяснения ФИФА о своем поведении в матче со сборной Чили Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял решение не объяснять представителям ФИФА свое поведение в матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира с командой Чили (1:0). Об этом сообщает Marca.

Сборная России осталась на 61-м месте в рейтинге ФИФА Как сообщает пресс-служба ФИФА, сборная России осталась на 61-м месте в рейтинге Международной федерации футбола, который сегодня был обновлен на официальном сайте спортивной организации.

Виталий Мутко: Драка фанатов в присутствии представителя ФИФА - не очень хорошо для России Президент Российского футбольного союза (РФС) и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко признал, что драка фанатов на финальном матче Кубка России, на котором было много международных наблюдателей, включая директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита, это не очень хорошо для России.

Виталий Мутко: Россия честно получила чемпионат мира, это одно из лучших решений ФИФА Президент РФС Виталий Мутко в очередной раз подчеркнул, что Россия по праву получила право провести чемпионат мира по футболу 2018 года.

Дубль Тарасенко, осечка «Ювентуса» в Бергамо и новое расследование в отношении Инфантино. Главные новости утра «Советский спорт» знакомит вас с главными новостями субботнего утра.

Комиссия по этике ФИФА начала новое расследование в отношении Инфантино Комиссия по этике Международной федерации футбола (ФИФА) начала расследование в отношении президента организации Джанни Инфантино, сообщает Spiegel.

Член комитета ФИФА по аудиту Лай признал, что получал взятки Президент Футбольной ассоциации Гуама Ричард Лай признан виновным в получении взятки при выборах президента ФИФА 2011 года.

Джанни Инфантино: Надеюсь, что сборная из Южной Америки выиграет чемпионат мира-2018 Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду, что в 2018 году чемпионом мира станет южноамериканская сборная. Напомним, что турнир пройдет в России.

Российские арбитры не будут работать на матчах Кубка конфедераций Стали известны имена арбитров, назначенные на Кубок конфедераций, который состоится в 2017 году в России. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Директор по проведению соревнований ФИФА: «Зенит» заверяет, что с полем на новом стадионе все будет хорошо Директор департамента по проведению соревнований ФИФА Колин Смит оценил состояние футбольного поля на стадионе «Санкт-Петербург», который примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018.