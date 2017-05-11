Инфантино заявил о намерении создать женскую мировую лигу
Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на конгрессе организации заявил о намерении создать новый футбольный женский турнир.
Функционер в своем выступлении заявил, что в рамках развития женского футбола рассматривается возможность создания «женской мировой лиги».
Глава ФИФА избежал конкретики и не стал уточнять, станет ли новый турнир заменой одному из ныне существующих соревнований.
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