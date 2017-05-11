Игорь Лещук: Хочу стать чемпионом России с «Динамо»
Голкипер «Динамо» Игорь Лещук, дебютировавший в основном составе команды в матче 36-го тура против «Сокола» (3:0), заявил, что хочет стать чемпионом России со своим клубом.
- О таком дебюте можно только мечтать. Крупная победа «на ноль», удалось выручить, что может быть лучше?
- Когда
узнал, что выйдешь на поле?
- Какие-то разговоры на эту тему пошли примерно за неделю, а узнал за пару дней до матча.
- Волновался,
дебютирую в официальном матче за основу?
- Как говорят великие вратари: волнение должно присутствовать до первого касания мяча. Мне, правда, этого касания пришлось ждать до 19-й минуты. Да и вообще в первом тайме лишь пару раз сыграл ногами, а так даже замерз. Видимо, ребята очень хотели, чтобы я сыграл «на ноль» (улыбается). Хотя во второй половине скучать уже не пришлось.
- Как тебе
уровень ФНЛ?
- Если сравнивать со вторым дивизионом, то скорости повыше, конечно. И играют до последней минуты, дорабатывают каждый эпизод. При угловых все летят на мяч, хотят забить, но мне удавалось до него добраться, выбивать подальше.
- Ты сегодня
дебютировал за «Динамо». Исполнилась
мечта?
- Это только шаг на пути к мечте. Цель у меня – стать чемпионом России в составе «Динамо». Это родной клуб для меня, я здесь с первых дней в футболе, ставлю максимальные задачи.
Матч
Голы
Панченко 71 (0:1). Бечирай 75 (0:2). Панченко 90 (0:3).
Состав
Сокол: Фёдоров, Ходырев (Хрущёв, 77), Магадиев, Климов (Пасько, 30), Васянович, Семёнов, Мануковский (Шпитальный, 88), Паштов (Дудолев, 72), Романенко, Платика, Галыш
Динамо: Лещук, Калугин, Морозов, Хольмен, Терехов С., Сапета, Соснин (Кузьмин, 61), Катрич (Темников, 70), Ташаев, Погребняк (Бечирай, 60), Панченко
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
10 мая 18:00, Локомотив, Онлайн-трансляция