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Юрий Калитвинцев: Мы требуем от команды играть в быстрый футбол

Комментарии

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над «Соколом» (3:0) в 36-м туре первенства ФНЛ.

«О погоде, думаю, и говорить не стоит. Хотя при жаре было бы хуже, ведь мы требуем от команды играть в быстрый футбол. Когда пошел дождь, нас это даже порадовало.

Очень агрессивно мы начали эту игру, так как остался осадок после поражения «Факелу», ребята хотели реабилитироваться.

Первый гол облегчил дальнейшую игру для нас. Появился простор, чем мы и воспользовались.

Хотя если бы «Сокол» реализовал свои моменты, игра могла бы пойти совсем по другому сценарию. 

Матч

Сокол - Динамо - 0:3 (0:0)

Голы

Панченко 71 (0:1). Бечирай 75 (0:2). Панченко 90 (0:3).

Состав

Сокол: Фёдоров, Ходырев (Хрущёв, 77), Магадиев, Климов (Пасько, 30), Васянович, Семёнов, Мануковский (Шпитальный, 88), Паштов (Дудолев, 72), Романенко, Платика, Галыш

Динамо: Лещук, Калугин, Морозов, Хольмен, Терехов С., Сапета, Соснин (Кузьмин, 61), Катрич (Темников, 70), Ташаев, Погребняк (Бечирай, 60), Панченко

Судья:

Александр Борисов (Россия)

Место и дата

10 мая 18:00, Локомотив, Онлайн-трансляция

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