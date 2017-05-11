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На стадионе «Лужники» меблировали 47 скайбоксов

Источник:  Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыКомментарии

47 скайбоксов Большой спортивной арены «Лужники» полностью укомплектованы мебелью, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

«Трибуны стадиона опоясывают 100 корпоративных лож повышенной комфортности – так называемых скайбоксов. Меблирование закончится до конца мая».

По его словам, скайбоксы включают в себя санузел, сервировочную (сразу на два скайбокса), барную стойку, стол на 12 персон и два телевизора.

«Отделка помещения выполнена из высококачественных материалов, в том числе деревянных панелей и черного стекла. В среднем, каждый скайбокс вмещает 17 человек, 70% из которых занимает стол, для остальных предусмотрена барная стойка  и четыре-пять стульев. Скайбоксы арены «Лужники» будут иметь витражные окна с отличным обзором поля», – приводит слова Хуснуллина официальный сайт Комплекса градостроительной политики города Москвы.

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