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Петр Свидлер: Болею за сборную Англии по крикету

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Москве в здании Центрального телеграфа проходит второй турнир серии Гран-при ФИДЕ. А накануне интервью «Советскому спорту» дал участник турнира, один из сильнейших гроссмейстеров мира Петр Свидлер.

- Александр Грищук болеет за ЦСКА, Ян Непомнящий – за «Спартака». Вам, питерцу, сам Бог велел болеть за «Зенит».
- Я был фанатом «Зенита», но в какой-то момент перестал.

- Это случилось после ухода Кержакова и Аршавина?
- Дело не в этом, не могу назвать какую-то дату, но что-то такое неуловимое пропало. Я, конечно, болею за «Зенит», желаю ему удачи, и никогда не буду болеть, к примеру, за «Спартак». Этого точно никогда не случится, но той привязанности к клубу, какая была, больше нет. И я не могу сказать, почему это произошло. Я хотел бы, чтобы это вернулось, но не знаю, что для этого должно произойти.

Но даже, когда я был болельщиком «Зенита», в первую очередь, являлся болельщиком сборной Англии по крикету. Поэтому футбол никогда не был моим первым видом спорта.

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