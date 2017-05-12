Петр Свидлер: Болею за сборную Англии по крикету

В Москве в здании Центрального телеграфа проходит второй турнир серии Гран-при ФИДЕ. А накануне интервью «Советскому спорту» дал участник турнира, один из сильнейших гроссмейстеров мира Петр Свидлер.

- Я был фанатом «Зенита», но в какой-то момент перестал.

- Это случилось после ухода Кержакова и Аршавина?

- Дело не в этом, не могу назвать какую-то дату, но что-то такое неуловимое пропало. Я, конечно, болею за «Зенит», желаю ему удачи, и никогда не буду болеть, к примеру, за «Спартак». Этого точно никогда не случится, но той привязанности к клубу, какая была, больше нет. И я не могу сказать, почему это произошло. Я хотел бы, чтобы это вернулось, но не знаю, что для этого должно произойти.

Но даже, когда я был болельщиком «Зенита», в первую очередь, являлся болельщиком сборной Англии по крикету. Поэтому футбол никогда не был моим первым видом спорта.