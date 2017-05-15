Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Анахайм- : -Нэшвилл
Хоккей  Россия- : -Латвия
Хоккей  Канада- : -Норвегия
Футбол  Челси- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Гунько: План на игру ребята выполнили полностью

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от победы над «Химками» (4:0) в 37-м туре первенства ФНЛ.

– Прежде всего хочу поддержать Ваню Хомуху. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и надеемся, что его травма не такая тяжелая, как казалось поначалу. Сейчас Иван едет в институт Склифософского. Там определят характер повреждения.

План на игру ребята выполнили полностью. Первый тайм мы вообще провели на очень высоком уровне, практически не дав сопернику создать ни одного момента. Однако это отняло немало сил. Отсюда — некоторые трудности во второй половине встречи, когда игроки время от времени прижимались к воротам и не успевали накрывать соперника на чужой половине поля. К тому же «Химки» во втором тайме перестроились. Так или иначе, я поздравляю своих футболистов с хорошей игрой.

– Команда в первые минуты фактически «смела» гостей. Что вы сказали на установке?
– Пускай это останется в раздевалке.

 Может быть, они что-то съели?
– Питание перед игрой было традиционным.

 Тимофеев вчера сыграл в Перми, а несколькими днями ранее в Хабаровске. Не было сомнений, выпускать его с первых минут или нет?
– Я сейчас сказал Артему, что ему полезно играть каждый день. То, как он отдается футболу, с какой страстью выступает как за первую, так и за вторую команду, производит впечатление. Эта страсть помогает молодому футболисту развиваться 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Ивченко: Был хороший матч в исполнении обеих командГлавный тренер «Тюмени» Александр Ивченко прокомментировал поражение от «Енисея» (0:1) в 37-м туре первенства ФНЛ.«Динамо» сломало кубокФутболисты московского «Динамо» серьезно повредили кубок, который вручается победителю Футбольной национальной лиги (ФНЛ).Алексей Евсеев: Неприятно, что «Зениту-2» приходится биться за выживание. Мы должны остаться в ФНЛПолузащитник «Зенита-2» Алексей Евсеев поделился впечатлениями от матча против «Факела» (1:1).Дмитрий Парфенов: Матч со «СКА-Хабаровском» подвел небольшой итог сезона «Тосно» в ФНЛГлавный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровском» (3:1).Владимир Стржаловский: По финансовым делам «Динамо» прошлых лет заведены уголовные делаСледствие занимается финансовыми проблемами московского «Динамо» прошлых лет. Об этом сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржаловский.Команда Андрея Тихонова сыграет в стыках! Главные события 37-го тура ФНЛКоманда Андрея Тихонова сыграет в стыках! Главные события 37-го тура ФНЛ«Советский спорт» подводит итоги предпоследнего в этом сезоне тура ФНЛ. «Енисей» гарантировал себе участие в стыковых матчахФНЛ. 37-й тур. «Динамо» обыграл «Шинник», «Спартак-2» выиграл у «Химок» и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги.Радимов пообещал честное интервью. Как «Зенит-2» спасается от позораРадимов пообещал честное интервью. Как «Зенит-2» спасается от позораРязанцев впервые в сезоне сыграл в старте, а его партнеры после быстрого гола психовали и упустили победу. Теперь все решится в Саратове.Вспомнили Глазго, получили кубок, проводили Люка. Как «Динамо» прощалось с ФНЛВспомнили Глазго, получили кубок, проводили Люка. Как «Динамо» прощалось с ФНЛКак московское «Динамо», выигравшее чемпионат ФНЛ, прощалось с сезоном в Химках, в рассказе нашего корреспондента.«Мордовия» на выезде обыграла «Спартак-Нальчик» и покинула зону вылета«Мордовия» на выезде обыграла «Спартак-Нальчик» в матче 39-го тура первенства ФНЛ. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Мордовии».Павел Гусев: По ряду условий «Факел» пока не дотягивает до премьер-лигиГлавный тренер «Факела» Павел Гусев поделился впечатлениями от матча против «Зенита-2» (1:1).Владислав Радимов: По итогам сезона дам открытое и честное интервью, где отвечу серьезно по многим вопросамГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча против «Факела» (1:1).«Тосно» одержало волевую победу над «СКА-Хабаровском»«Тосно» в матче 37-го тура ФНЛ на своем поле обыграло «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1.«Спартак-2» разгромил на своем поле «Химки»Футболисты «Спартака-2» на своем поле крупно переиграли «Химки» (4:0)в матче 37-го тура ФНЛ.«Волгарь» обыграл «Кубань»Матч 37-го тура первенства ФНЛ между «Волгарем» и «Кубанью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Волгаря».«Зенит-2» упустил победу над «Факелом», Рязанцев отыграл 75 минутВ матче 37-го тура ФНЛ «Зенит-2» дома сыграл вничью с «Факелом» со счетом 1:1.Владимир Стржалковский: «Динамо» ведет переговоры с российскими и двумя иностранными опорникамиПредседатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский прокомментировал возможное усиление команды в летнее трансферное окно.«Нефтехимик» и «Тамбов» разошлись миромМатч 37-го тура первенства ФНЛ между «Нефтехмиком» и «Тамбовом» завершился вничью. Итоговый счет матча - 1:1.«Балтика» обыграла «Сокол» и покинула зону вылетаМатч 37-го тура первенства ФНЛ между «Балтикой» и «Соколом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Балтики».«Динамо» переиграло «Шинник» в матче 37-го тура ФНЛФутболисты «Динамо» на своем поле переиграли «Шинник» в матче 37-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.
Футбол
«Реал» обыграл «Севилью», Роналду сделал дубль
Футбол
Хет-трик Неймара помог «Барселоне» разгромить «Лас-Пальмас»
Футбол
«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, ЦСКА – пятый
Футбол
В 28-м туре установлен антирекорд посещаемости
все новости
Химки
Химкикалендарьстатистика
Спартак-2
Спартак-2календарьстатистика
Дмитрий Гунько
Дмитрий Гуньковсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости