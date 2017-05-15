Дмитрий Гунько: План на игру ребята выполнили полностью

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от победы над «Химками» (4:0) в 37-м туре первенства ФНЛ.

– Прежде всего хочу поддержать Ваню Хомуху. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и надеемся, что его травма не такая тяжелая, как казалось поначалу. Сейчас Иван едет в институт Склифософского. Там определят характер повреждения.

План на игру ребята выполнили полностью. Первый тайм мы вообще провели на очень высоком уровне, практически не дав сопернику создать ни одного момента. Однако это отняло немало сил. Отсюда — некоторые трудности во второй половине встречи, когда игроки время от времени прижимались к воротам и не успевали накрывать соперника на чужой половине поля. К тому же «Химки» во втором тайме перестроились. Так или иначе, я поздравляю своих футболистов с хорошей игрой.

– Команда в первые минуты фактически «смела» гостей. Что вы сказали на установке?

– Пускай это останется в раздевалке.

– Может быть, они что-то съели?

– Питание перед игрой было традиционным.

– Тимофеев вчера сыграл в Перми, а несколькими днями ранее в Хабаровске. Не было сомнений, выпускать его с первых минут или нет?

– Я сейчас сказал Артему, что ему полезно играть каждый день. То, как он отдается футболу, с какой страстью выступает как за первую, так и за вторую команду, производит впечатление. Эта страсть помогает молодому футболисту развиваться