«Аризона» подписала Кемпе

Майк Салливан: «Питтсбург» проявил терпение. Мы сыграли хорошо от начала и до конца

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал победу своей команды во втором матче полуфинальной серии с «Оттавой» (1:0).