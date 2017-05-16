«Аризона» подписала Кемпе
Бывший
нападающий подмосковного «Витязя» Марио Кемпе перешел в «Аризону Койотис»,
сообщает официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги.
С
«Аризоной» 28-летний шведский форвард подписал двусторонний контракт
на один год.
Кемпе в минувшем сезоне КХЛ провел за «Витязь» 56
матчей в регулярном чемпионате, набрав 34 (14 шайб + 20 передач) очка, а также
отметился одной передачей в четырех играх плей-офф. Всего за три сезона в лиге
на его счету 170 встреч и 84 (39+45) балла за результативность в регулярном
чемпионате и плей-офф.
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