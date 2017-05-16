Дубль Марнера помог канадцам обыграть финнов
Хоккеисты
сборной Канады в своем заключительном матче на предварительном этапе чемпионата
мира переиграли команду Финляндии.
Встреча,
прошедшая во вторник в Париже на льду «АккорХотелс-Арены», завершилась со
счетом 5:2 в пользу североамериканской сборной. В ее составе дублем отметился
Митчелл Марнер, а еще по разу отличились Колтон Парэйко, Брэйден Пойнт и Мэтт
Дюшейн. У финнов по шайбе забросили Яни Лаюнен и Атте Охтамаа.
Таким образом, канадцы набрали 19 очков и финишировали первыми в группе В. У финнов осталось 11 очков. Команда Суоми стала четвертой.
Матч
Канада - Финляндия - 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Марнер (Пойнт, Матесон), 2:46 (1:0). Лаюнен Я. (Осала), 3:08 (1:1). Парайко (Марнер), 4:06 (2:1 - бол.). Марнер (Маккиннон, Шайфли), 13:45 (3:1 - бол.). Пойнт (Парайко, Матесон), 28:09 (4:1). Охтамаа (Кемппайнен, Хонка), 36:51 (4:2). Дюшен (Кутюрье), 40:34 (5:2).
Место и дата
16 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция