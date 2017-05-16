Дубль Марнера помог канадцам обыграть финнов

Хоккеисты сборной Канады в своем заключительном матче на предварительном этапе чемпионата мира переиграли команду Финляндии.

Встреча, прошедшая во вторник в Париже на льду «АккорХотелс-Арены», завершилась со счетом 5:2 в пользу североамериканской сборной. В ее составе дублем отметился Митчелл Марнер, а еще по разу отличились Колтон Парэйко, Брэйден Пойнт и Мэтт Дюшейн. У финнов по шайбе забросили Яни Лаюнен и Атте Охтамаа.

Таким образом, канадцы набрали 19 очков и финишировали первыми в группе В. У финнов осталось 11 очков. Команда Суоми стала четвертой.