Андрей Василевский: Впереди плей-офф, готовимся как на последний бой
Вратарь сборной России прокомментировал заключительный матч группового этапа против сборной США (3:5).
– Первый период у нас получился не очень. Нас подвели не самые нужные удаления. Во втором и третьем периодах игра выровнялась. Но парни молодцы, очень хорошо играли в меньшинстве. Делали все, чтобы защитить ворота. Мы забили три гола, у нас парни тоже очень мастеровитые, но просто не получилось забить больше. Через день у нас не будет права на ошибку. Впереди плей-офф, готовимся, как на последний бой.
Матч
Россия - США - 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Голы:
Гусев (Киселевич), 12:29 (1:0). Хэйс (Нелсон, МакЭвой), 21:00 (1:1 - бол.). Белов (Плотников, Андронов), 27:32 (2:1). Ларкин (Нелсон), 32:18 (2:2). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:15 (3:2 - бол.). Хэйс (Годро, Бьюгстэд), 37:43 (3:3). Ли (Годро, Айкел), 52:57 (3:4 - бол.). Нелсон (Ларкин), 59:38 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция