Чехи стали соперниками россиян по четвертьфиналу ЧМ

Сборная Чехии стала соперником российских хоккеистов по четвертьфиналу чемпионата мира. Об этом стало известно после окончания заключительного матча предварительного этапа в группе В Канада – Финляндия.

Встреча, прошедшая во вторник в Париже, завершилась победой канадцев со счетом 5:2. В составе победителей дублем отметился Митчелл Марнер, а еще по разу отличились Колтон Парэйко, Брэйден Пойнт и Мэтт Дюшейн. У финнов по шайбе забросили Яни Лаюнен и Атте Охтамаа.

Канадцы набрали 19 очков и заняли первое место в группе. Финны так же вышли в плей-офф, заняв с 11 баллами четвертое место. Третье место в группе В сохранила сборная Чехии, которой в четвертьфинале предстоит сыграть с командой России, ставшей второй в группе А.