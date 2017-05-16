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Чехи стали соперниками россиян по четвертьфиналу ЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Чехии стала соперником российских хоккеистов по четвертьфиналу чемпионата мира. Об этом стало известно после окончания заключительного матча предварительного этапа в группе В Канада – Финляндия.

Встреча, прошедшая во вторник в Париже, завершилась победой канадцев со счетом 5:2. В составе победителей дублем отметился Митчелл Марнер, а еще по разу отличились Колтон Парэйко, Брэйден Пойнт и Мэтт Дюшейн. У финнов по шайбе забросили Яни Лаюнен и Атте Охтамаа.

Канадцы набрали 19 очков и заняли первое место в группе. Финны так же вышли в плей-офф, заняв с 11 баллами четвертое место. Третье место в группе В сохранила сборная Чехии, которой в четвертьфинале предстоит сыграть с командой России, ставшей второй в группе А.

Матч

Канада - Финляндия - 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Голы:

Марнер (Пойнт, Матесон), 2:46 (1:0). Лаюнен Я. (Осала), 3:08 (1:1). Парайко (Марнер), 4:06 (2:1 - бол.). Марнер (Маккиннон, Шайфли), 13:45 (3:1 - бол.). Пойнт (Парайко, Матесон), 28:09 (4:1). Охтамаа (Кемппайнен, Хонка), 36:51 (4:2). Дюшен (Кутюрье), 40:34 (5:2).

Место и дата

16 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

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