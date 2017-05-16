Чехи стали соперниками россиян по четвертьфиналу ЧМ
Сборная
Чехии стала соперником российских хоккеистов по четвертьфиналу чемпионата мира.
Об этом стало известно после окончания заключительного матча предварительного
этапа в группе В Канада – Финляндия.
Встреча, прошедшая во
вторник в Париже, завершилась победой канадцев со счетом 5:2. В составе победителей дублем отметился Митчелл
Марнер, а еще по разу отличились Колтон Парэйко, Брэйден Пойнт и Мэтт Дюшейн. У
финнов по шайбе забросили Яни Лаюнен и Атте Охтамаа.
Канадцы набрали 19 очков и заняли первое место в группе. Финны так же вышли в плей-офф, заняв с 11 баллами четвертое место. Третье место в группе В сохранила сборная Чехии, которой в четвертьфинале предстоит сыграть с командой России, ставшей второй в группе А.
Матч
Канада - Финляндия - 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Марнер (Пойнт, Матесон), 2:46 (1:0). Лаюнен Я. (Осала), 3:08 (1:1). Парайко (Марнер), 4:06 (2:1 - бол.). Марнер (Маккиннон, Шайфли), 13:45 (3:1 - бол.). Пойнт (Парайко, Матесон), 28:09 (4:1). Охтамаа (Кемппайнен, Хонка), 36:51 (4:2). Дюшен (Кутюрье), 40:34 (5:2).
Место и дата
16 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция