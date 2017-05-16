Немцы обыграли команду Латвии и вышли в плей-офф ЧМ
Хоккеисты
сборной Германии в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира нанесли
поражение команде Латвии.
Встреча,
прошедшая во вторник в Кельне на льду «Ланксесс-Арены», завершилась со счетом 4:3
в пользу хозяев. По ходу встречи немцы вели – 2:0. В их составе по шайбе
забросили Давид Вольф и Деннис Зайденберг. Затем у Латвии отличились Гунарс
Скворцов, Янис Спруктс и Андрис Джериньш. Немцы перевели матч в овертайм за 33
секунды до конца третьего периода – отличился Феликс Шюц. Дополнительная
пятиминутка завершилась без заброшенных шайб, а в серии буллитов победу немцам
принес Фредерик Тиффельс.
Таким образом,
сборная Германии набрала 11 очков и финишировала четвертой в группе А. У команды
Латвии стало десять очков. Она осталась за чертой плей-офф.
В четвертьфинале чемпионата мира сборная Германии сыграет с канадцами.
Матч
Германия - Латвия - 4:3 Б. (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы:
Вольф (Эрхофф, Раймер), 31:02 (1:0 - бол.). Зайденберг Д. (Мюллер, Кинк), 31:29 (2:0). Скворцов (Сотниекс), 38:42 (2:1). Спруктс (Сотниекс, Индрашис), 48:22 (2:2). Дзериньш (Букартс Р., Балинскис), 56:08 (2:3 - бол.). Шютц (Драйзайтль), 59:27 (3:3 - бол.).
Победный буллит:
Тиффельс - 4:3.
Место и дата
16 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция