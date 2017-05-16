Немцы обыграли команду Латвии и вышли в плей-офф ЧМ

Хоккеисты сборной Германии в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира нанесли поражение команде Латвии.

Встреча, прошедшая во вторник в Кельне на льду «Ланксесс-Арены», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. По ходу встречи немцы вели – 2:0. В их составе по шайбе забросили Давид Вольф и Деннис Зайденберг. Затем у Латвии отличились Гунарс Скворцов, Янис Спруктс и Андрис Джериньш. Немцы перевели матч в овертайм за 33 секунды до конца третьего периода – отличился Феликс Шюц. Дополнительная пятиминутка завершилась без заброшенных шайб, а в серии буллитов победу немцам принес Фредерик Тиффельс.

Таким образом, сборная Германии набрала 11 очков и финишировала четвертой в группе А. У команды Латвии стало десять очков. Она осталась за чертой плей-офф.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Германии сыграет с канадцами.