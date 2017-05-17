Александр Григорян: Давайте закончим сезон, приведете нового тренера и будете рассказывать ему сказки

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с «Ростовом» (1:2).

- Игра проходила под нашу диктовку. Мы знали, как построить игру против «Ростова» и эффективно действовали. В первом тайме имели серьезное преимущество, в том числе, и в виде голевых моментов. Во втором тайме была десятиминутка, в которой мы пропустили два мяча. «Ростов» - все-таки классная команда. Она перехватила инициативу, прежде всего, за счет того, что почувствовала: у нас просели фланги.

Мне несколько человек задали вопрос о замене Хадарцева и Долгова. Хадарцев сыграл великолепный матч, но это его первая игра и он физически не готов на 90 минут. А Долгов не реализовал два момента в первом тайме, а потом мы еще и пропустили после его потери. Хубулов вышел на замену и отдал голевую передачу на Прудникова, который так же выходил на замену. Можно сказать, что Хубулов отдал голевую и на Яковлева, который не реализовал стопроцентный момент в конце матча.

Все это лирика, а проза очень проста - мы играли в футбол, за который не стыдно. Надо понимать, что «Ростов» выше классом и нас не упрекнешь ни в слабой самоотдаче, ни в отсутствии желания. Если бы я не правильно построил тактику, выстроил не правильный состав, не правильно подготовил команду на сборах, то нас бы все время давили. Где вы видели за весь этап, что мы провалили матч в виду того, что соперник имел постоянное преимущество над нами?! За исключением может быть игры в «Краснодаре», где нам приходилось много обороняться. Накипело... поэтому и сказал, что думаю.

- Показалось, что после первого гола ваши подопечные бросили играть и только второй пропущенный мяч вернул их в игру. Это так?

- Пропущенный гол стал серьезным ударом. Но команда не должна зависеть от пропущенного мяча. В этом и заключается класс. Пропустив второй мяч, мы начали гнать соперника.

- Просто печально, что второй гол стал следствием...

- Очень сложно с вами общаться! Печально, психология... Я это слышу и от своих руководителей, я от этого устал уже. Давайте закончим сезон, приведете нового тренера и будете рассказывать ему сказки. Я знаю, с кем я вступил в сезон, в каких условиях и могу сказать, что мне как тренеру не стыдно за работу. Да, я совершал ошибку, как и любой тренер, просто мои ошибки более заметны. Мне за свою работу не стыдно. Посмотрим, как будет работать другой.