Минское «Динамо» расторгло контракт с вратарем Лаландом

Минское «Динамо» объявило о расторжении контракта с вратарем Кевином Лаландом.

«Это решение согласовано с тренерским штабом. Также оно связано с оптимизацией бюджета на следующий сезон», - говорится на официальном сайте белорусского клуба.

Напомним, 30-летний Лаланд выступал за «Динамо» в общей сложности пять сезонов. В минувшем сезоне провел в регулярном чемпионате КХЛ 6 игр, одержав две победы с процентом отраженных бросков 89,3 и коэффициентом надежности 2,17.