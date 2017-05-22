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Александр Юдин: В первый раз в жизни мы были чуть-чуть сильней канадцев и проиграли им

Источник:  Газета.RuКомментарии

Серебряный призер чемпионата мира-2002 года Александр Юдин оценил выступление сборной России на завершившемся мировом первенстве.

- Сборная России заняла третье место. Этот результат можно назвать удовлетворительным?
- Нет, ведь у нас если место не первое, значит, все плохо, - цитирует Юдина «Газета.Ru.

- А какие впечатления у вас остались от игры россиян в целом?
- Команда наконец-то была шикарная в том плане, что все игроки отдавали пас точно в клюшку партнеру. Последние пять лет, что я смотрел за сборной, очень переживал, что в состав попадают хоккеисты, которые не могут на скорости отдать точную передачу. Те, на ком больше всех потерь шайбы во время игры, не должны быть в сборной и вообще в КХЛ. На этом чемпионате мира, конечно, тоже были погрешности, но в целом команда была хороша, действовала быстро и классно, просто где-то чуть-чуть не повезло.

- А в чем не повезло в полуфинальном матче с Канадой?
- В первый раз в жизни мы были чуть-чуть сильней канадцев и проиграли им, а на других чемпионатах мира они были сильнее нас, но мы их побеждали. Таков хоккей. Если говорить об игре, то наши ребята в целом на турнире создавали очень много комбинаций — даже слишком. Когда началась важная игра с канадцами, начали давать лишний пас - демагогией заниматься. Надо было уже раз - и бросать! А все хотели завести шайбу в ворота. Зачем? В этом и была ошибка.

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