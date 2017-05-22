РФС признал Глушакова лучшим игроком сезона
Исполком РФС утвердил список лауреатов завершившегося в России футбольного сезона.
По версии организации лучшим футболистом является полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.
В категории «Надежда» (лучший среди юношей до 21 года) первенствовал нападающий ЦСКА Федор Чалов.
Лучшим тренером стал наставник красно-белых Массимо Каррера.
Судья из Петербурга Владислав Безбородов признан лучшим арбитром.
«Спартак», спустя 16 лет выигравший чемпионат России, стал лучшей командой.
И, наконец, в номинации «За вклад в развитие футбола» победил вице-президент РФС Никита Симонян.
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