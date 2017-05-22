Агент Гаврикова: Шансы Владислава остаться в КХЛ или уехать в «Коламбус» равны

Агент Владислава Гаврикова Дэниэл Милстейн в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о будущем своего клиента.

- Пока никакой информации о будущем Гаврикова нет. Как вы знаете, Владислав получил травму в предпоследней игре на чемпионате мира. Думаю, в ближайшую неделю он примет решение. На данный момент шансы остаться в КХЛ или уехать в «Коламбус» равны, - сказал Милстейн корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в СМИ сообщалось, что права на защитника за сто миллионов рублей готов приобрести СКА. Также 21-летний хоккеист получил предложение о заключении контракта от «Коламбуса».

30 апреля у Гаврикова истек срок соглашения с «Локомотивом». За основную команду ярославского клуба хоккеист выступал с 2014 года. Защитник в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата мира.