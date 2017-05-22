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Московское «Динамо» рассталось с вратарем Заливиным

Источник:  ХК «Динамо» (Москва)Комментарии

Московское «Динамо» и вратарь Александр Заливин расторгли контракт по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

В минувшем сезоне 26-летний голкипер провел за «Динамо» шесть матчей, отразив 91 % бросков и пропуская в среднем 3,1 шайбы за игру.

Он также он сыграл 16 матчей за балашихинское «Динамо» в регулярном чемпионате ВХЛ, одержав 10 побед с процентом отраженных бросков 92,8 и коэффициентом надежности 2,27.

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